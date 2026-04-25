به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صابری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بندرلنگه با اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور پاک‌سازی مناطق مختلف شهرستان، به‌ویژه اطراف شهر بندرلنگه، از بقایای پرتابه‌های عمل‌نکرده و مهمات باقی‌مانده از حملات اخیر آمریکایی-صهیونیستی، عملیات خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده این مهمات توسط تیم‌های تخریب در دستور کار قرار گرفته است.

‌وی با تأکید بر اینکه این اقدامات در بازه زمانی ساعت ۷ صبح الی ۱۸ عصر امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: صداهایی که احتمالاً در طول این ساعات شنیده خواهد شد، ناشی از این عملیات ایمن‌سازی است و هیچ‌گونه جای نگرانی برای شهروندان عزیز وجود ندارد.

صابری از مردم خواست اخبار را تنها از مراجع رسمی دنبال کرده و به شایعات توجه نکنند.