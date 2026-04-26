به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه سی ان ان اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ارتش رژیم اسرائیل در ماه جاری میلادی، چندین روستا در جنوب لبنان را به‌طور کامل با خاک یکسان کرده است.

طبق این گزارش، حجم تخریب‌ها در این مناطق به گونه‌ای است که بافت عمرانی و مسکونی این روستاها به کلی از میان رفته و به تلی از خاک تبدیل شده است.

همزمان با انتشار این گزارش، رژیم صهیونیستی بار دیگر مناطق مختلفی از جنوب لبنان را آماج شدیدترین حملات هوایی قرار داد.

همچنین شب گذشته نیز وزارت بهداشت لبنان نیز در جدیدترین گزارش از تلفات حملات رژیم اسرائیل به جنوب این کشور، اعلام کرد که از ۲ مارس (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴) تاکنون ۲ هزار و ۴۹۶ نفر شهید و ۷ هزار و ۷۲۵ نفر دیگر نیز در حملات رژیم صهیونیستی زخمی شدند.