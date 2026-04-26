۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۰۳

سی‌ان‌ان: اسرائیل چند روستا در لبنان را با خاک یکسان کرده است

سی‌ان‌ان: اسرائیل چند روستا در لبنان را با خاک یکسان کرده است

شبکه خبری «سی‌ان‌ان» با استناد به تصاویر جدید ماهواره‌ای، از ابعاد گسترده تخریب‌ها توسط ارتش اسرائیل در جنوب لبنان پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه سی ان ان اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ارتش رژیم اسرائیل در ماه جاری میلادی، چندین روستا در جنوب لبنان را به‌طور کامل با خاک یکسان کرده است.

طبق این گزارش، حجم تخریب‌ها در این مناطق به گونه‌ای است که بافت عمرانی و مسکونی این روستاها به کلی از میان رفته و به تلی از خاک تبدیل شده است.

همزمان با انتشار این گزارش، رژیم صهیونیستی بار دیگر مناطق مختلفی از جنوب لبنان را آماج شدیدترین حملات هوایی قرار داد.

همچنین شب گذشته نیز وزارت بهداشت لبنان نیز در جدیدترین گزارش از تلفات حملات رژیم اسرائیل به جنوب این کشور، اعلام کرد که از ۲ مارس (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴) تاکنون ۲ هزار و ۴۹۶ نفر شهید و ۷ هزار و ۷۲۵ نفر دیگر نیز در حملات رژیم صهیونیستی زخمی شدند.

سی‌ان‌ان: اسرائیل چند روستا در لبنان را با خاک یکسان کرده است

    • IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      اینارو به یک دکتری نشون بدین لبخند میزنه میگه ما با همه دوستیم
    • علیرضا IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      خدا نابودت کنه نتانیاهو کثیف.چقدرانسان بیگناه بایدبدست تو زباله میکرب کشته بشه تاتو به درک واصل بشی؟.خدایا نتانیابو رونابود کن🤲
    • امیر IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      وای وای چه جنایتی!.خدایا التماست میکنم نتانیاهو ویهودیهای همدستش رو هرچه زودتر سرنگون کن مردم لبنان چه گناهی کردن؟!
    • IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      اینجور کارها جنایت جنگیه بزرگه
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      چرا ؟؟هیچکس این نتانیاهو رو نمیکشه.

