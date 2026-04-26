۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۴

بازی های ساحلی آسیا - سانیا

نماینده پرتاب وزنه ایران در رده پنجم ایستاد

مهران خورند در ماده پرتاب وزنه رقابت های دوومیدانی بازی های ساحلی آسیا صاحب جایگاه پنجم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران خورند نماینده پرتاب وزنه کشورمان در بازیهای ساحلی آسیا که به عنوان پنجمی این رقابتها دست یافت در این باره گفت:اول از همه کسب مدال طلای حسن عجمی را تبریک می گویم خستگی از تنمان در رفت.

وی ادامه داد: متاسفانه شرایط بدی داشتم چرا که یک ماه و نیم پیش مچ پایم پیچ خورد و دکترها خیلی تلاش کردند تا به مسابقه برسم ولی نتوانستم به رغم تلاشی که داشتم رکورد ایده الی که مد نظرم بود را بزنم و روند مسابقات هم زیاد برای من خوب پیش نرفت و شرمنده مردم و مربیان شدم.

این ملی پوش دوومیدانی تاکید کرد: به امید خدا با زحمات کادر درمان و پس از بهبودی کامل خودم را برای بازیهای آسیایی آماده می کنم تا بتوانم ابتدا رکورد ورودی را بدست بیاورم.

کد مطلب 6811379

