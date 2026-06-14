به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در نخستین نشست ستاد برنامه و بودجه، از بهسازی و ایمنسازی کریدورهای دهگانه جادهای مأموریت اصلی این سازمان در سال جاری عنوان کرد و گفت: بر این اساس، از ابتدای سال جاری بیشترین منابع اعتباری به نگهداری و اجرای پروژههای بهسازی محورهای کریدوری تخصیص یافته و تا پایان سال جاری، ارتقاء کیفی مسیرهای کریدوری با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت بر اجرای باکیفیت پروژههای راهداری در کریدورها، افزود: کنترل کیفی این مسیرها باید به نحوی صورت گیرد که موجب ماندگاری روکش آسفالت این جادهها در بازه زمانی چندساله شود.
اکبری از مدیران کل راهداری و حملونقل جادهای استانهای کشور خواست نسبت به تخصیص منابع اعتباری و پیگیری مستمر برای تحقق پروژههای خاص و دارای اهمیت اقدام کنند.
وی همچنین از اجرای برنامههای متعدد بهمنظور آمادگی برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و افزود: در کنار توجه به موضوعات مرتبط با حوزه حملونقل و جابهجایی زائران، تقویت زیرساختها و بهسازی محورهای مواصلاتی بهویژه در مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود شرایط جنگی، رانندگان ناوگان حملونقل کالا همچنان پای کار تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ایستادهاند و عملیات حمل کالا از بنادر و مرزها به سایر نقاط کشور در حال انجام است.
رسیدگی به مطالبات و شکایات رانندگان
اکبری با قدردانی از تلاشها و خدمات رانندگان در جابهجایی کالا در سطح جادههای کشور، تصریح کرد: رسیدگی ویژه شکایات رانندگان و پیگیری مطالباتی همچون پرداخت بهموقع کرایه آنها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی از سازمان راهداری و حملونقل جادهای بهعنوان یکی از دستگاههای اجرایی تأثیرگذار در مرزها یاد و اظهار کرد: این سازمان با توسعه و بهبود زیرساختها در پایانههای مرزی و مدیریت فرآیندهای حمل و نقلی، نقش موثری در تسهیل تردد و جابهجایی کالا از مرزهای زمینی ایفا میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فعالیت ۲۶ پایانه مرزی در سطح کشور، گفت: هدایت ترافیک، ارائه خدمات رفاهی، بهسازی مسیرهای منتهی به مرزها، کنترل رفت و آمد و تسهیل شرایط تردد در مرزها از مهمترین اقداماتی است که باید نسبت به اجرای آنها اهتمام ورزید.
اکبری به افزایش توجه مسئولان ارشد کشوری نسبت به مناطق مرزی اشاره و خاطرنشان کرد: انجام بازدید میدانی و برگزاری نشستهای مشترک با مرزبانی، گمرک و استانداریها بهمنظور ساماندهی و تسریع در امور مرتبط با حملونقل و ترانزیت جادهای در دستور کار مدیران کل راهداری و حملونقل جادهای استانهای مرزی قرار گیرد.
وی تسریع در روند تکمیل پروژههای در حال اجرا و نیمهتمام و خودداری از آغاز عملیات اجرایی پروژههای جدید را مهمترین رویکرد سازمان راهداری و حملونقل جادهای در حوزه راه روستایی در سال جاری برشمرد و افزود: پرداخت مطالبات پیمانکاران، مولدسازی اموال غیرمنقول و رصد مستمر خدماترسانی مجتمعهای خدماتی - رفاهی بینراهی به کاربران جادهای از دیگر موضوعات مورد تأکید است.
رئیس سازمان با تأکید بر استمرار طرح راهداری محوری در سال جاری، بیان کرد: همچنین برگزاری کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکتهای حملونقل عمومی، نقش مؤثری در ساماندهی فعالیت این شرکتها و کاهش تخلفات ایفا کرده است.
اکبری ادامه داد: توجه به مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان سازمان راهداری و حملونقل جادهای از رویکردهای کاری این سازمان در سال جاری به شمار میرود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری اعتباراتی به منظور تسریع در روند اجرای پروژههای عمرانی به ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای اختصاص یافته و متناسب با برنامهها و اهداف ترسیم شده تا پایان سال جاری، منابع مالی در اختیار استانها قرار خواهد گرفت.
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