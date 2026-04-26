به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در وبینار برخط بررسی وضعیت کریدورهای ده‌گانه کشور اظهار کرد: در یک دهه گذشته با گسترش شبکه راه‌های کشور و افزوده شدن حدود ۴۰ هزار کیلومتر به طول جاده‌ها از یک سو و کمبود منابع اعتباری و دشواری عملیات نگهداری از سوی دیگر، آسیب‌هایی به بخش‌هایی از راه‌ها وارد شده است.

وی با تأکید بر اینکه شبکه راه‌های کشور یک سرمایه بزرگ ملی محسوب می‌شود، افزود: این سرمایه در اختیار ما قرار دارد و باید با استفاده بهینه از منابع موجود، آن را به شکلی مناسب‌تر در اختیار نسل‌های آینده قرار دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رویکرد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نگهداری شبکه راه‌ها با اولویت کریدورهای ده‌گانه، تصریح کرد: با وجود نقش مهم این کریدورها در جابه‌جایی کالا و مسافر، طی سال گذشته حدود ۶ هزار کیلومتر از این شبکه شریانی بهسازی شده است.

وی با قدردانی از عملکرد پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و نقش‌آفرینی آن‌ها در توسعه زیرساخت‌های کشور، ادامه داد: پیمانکاران به‌عنوان بازوان اجرایی سازمان در پیشبرد پروژه‌های ملی ایفای نقش می‌کنند و لازم است از تلاش مشاوران و پیمانکارانی که با تعهد و پشتکار در اجرای پروژه‌ها مشارکت دارند، قدردانی شود.

اکبری با اشاره به فعال بودن قراردادهای پیمانکاری برای اجرای روکش آسفالت و بهسازی ۶۴۶۵ کیلومتر از محورهای کریدوری در کشور، گفت: با توجه به اهمیت ارتقای کیفیت راه‌ها به‌ویژه در محورهای کریدوری، در فروردین‌ماه سال جاری اعتبارات قابل توجهی برای اجرای پروژه‌های عمرانی به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی از مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌ها خواست پس از پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصدی قراردادهای فعال، نسبت به انعقاد قراردادهای جدید در حوزه نگهداری راه‌ها اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم استفاده از روش‌های کم‌هزینه در نگهداری راه‌ها، تأکید کرد: با استفاده بهینه از تراشه‌های آسفالت پروژه‌های بهسازی کریدورها و شیوه‌های کم‌هزینه و حفاظتی، می‌توان نسبت به اجرای عملیات آسفالت در محورهای روستایی و فرعی اقدام کرد.

وی بر ضرورت اجرای خط‌کشی کریدورهای ده‌گانه بلافاصله پس از روکش آسفالت این محورها با هدف ارتقای ایمنی ترددهای جاده‌ای تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر و کنترل کیفیت پروژه‌ها و همچنین رعایت عمر مفید آن‌ها از دیگر محورهای مورد تأکید است.

رئیس سازمان راهداری در خصوص تأمین منابع مالی و قیر مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها در محورهای کریدوری در سال جاری، از مساعدت در این زمینه خبر داد و افزود: در حال حاضر قراردادهای عمرانی به ارزش بیش از ۲۸.۸ هزار میلیارد تومان در این محورها در حال اجرا است.

وی با اشاره به تخصیص ۱۰۵ درصدی قیر مورد نیاز برای پروژه‌های عمران جاده‌ای در سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: حدود ۳۰۰ هزار تن قیر برای پروژه‌های فعال در کریدورهای کشور و بیش از ۴۰۰ هزار تن دیگر برای اجرای روکش آسفالت بخش‌های باقی‌مانده این محورها مورد نیاز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با خاطرنشان کرد: فعال شدن اکیپ‌های اجرایی در استان‌های مختلف برای بهسازی کریدورها می‌تواند نویدبخش افزایش ایمنی سفرها و فراهم شدن شرایطی آرام و مطمئن برای کاربران جاده‌ای باشد.