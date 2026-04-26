به گزارش خبرگزاری مهر، شریعتی از فاصله ۱۰ درصدی این استان با میانگین کشوری در حوزه آسفالت راههای روستایی خبر داد و با اشاره به وضعیت راههای روستایی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵.۳ درصد از راههای روستایی بالای ۲۰ خانوار کردستان آسفالت شدهاند، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۸۵ درصد است.
وی افزود: میزان راههای خاکی و شنی مربوط به روستاهای بالای ۲۰ خانوار در استان ۱۲۲۳ کیلومتر است که برای آسفالت آنها به ۱۸۹ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
معاون راهداری کردستان ادامه داد: در کمیتههای برنامهریزی فرمانداریهای استان، تنها ۹۴۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای این حوزه مصوب شده که معادل حدود ۵ درصد نیاز واقعی است و همین میزان نیز بهطور کامل تخصیص نمییابد.
شریعتی با بیان اینکه با اعتبارات فعلی امکان تسریع در اجرای پروژهها وجود ندارد، تصریح کرد: با هزینه حدود ۱۶۰ میلیارد ریال برای هر کیلومتر راه روستایی، تکمیل آسفالت مسیرهای باقیمانده بیش از ۲۰ سال زمان خواهد برد.
وی درباره عملکرد اجرایی سال جاری نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی با اعتبار ۱۰۵۰۰ میلیارد ریال آماده اجرای آسفالت شده که تاکنون ۸۵.۲ کیلومتر آن آسفالت و ۱۵ کیلومتر دیگر نیز در دست اقدام است.
این مسئول افزود: در صورت تخصیص کامل اعتبارات مصوب، این منابع تنها پاسخگوی پرداخت مطالبات پیمانکاران خواهد بود و برای تکمیل ۱۳۲ کیلومتر راه روستایی در دست اجرا نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار مازاد مورد نیاز است.
شریعتی در پایان تأکید کرد: با وجود محدودیتهای اعتباری، تلاش مجموعه راهداری استان بر این است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و استانی، روند بهسازی راههای روستایی تسریع و شاخص برخورداری استان به میانگین کشوری نزدیک شود.
