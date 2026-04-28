سیفی: مهلت پرداخت عوارض شهرداری یزد تا ۲۵ اردیبهشت تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی اظهار کرد: پس از بررسی دقیق طرح پیشنهادی کمیسیون بودجه در جلسه علنی شورا و با رأی قاطع اعضا، با تمدید مهلت پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری برای سال ۱۴۰۴ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ موافقت شد.

وی با تشریح جزئیات مصوبه افزود: بر اساس این مصوبه، محاسبه نرخ کلیه عوارض و بهای خدمات شهرداری تا تاریخ تعیین‌ شده، بر مبنای تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و این اقدام با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی مضاعف بر شهروندان صورت می‌گیرد.

رئیس شورای شهر در خصوص دلایل اصلی این تمدید، تصریح کرد: این تمدید مهلت به دلیل شرایط نامناسب و بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی سوم و همچنین با نگاهی اقتصادی به وضعیت مالی شهروندان صورت پذیرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که این تصمیم، فرآیند پرداخت عوارض و خدمات را برای شهروندان تسهیل کند و در این شرایط دشوار، گامی حمایتی برای آنان محسوب شود.