۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

سیفی: مهلت پرداخت عوارض شهرداری یزد تا ۲۵ اردیبهشت تمدید شد

یزد - رئیس شورای اسلامی شهر یزد از تمدید مهلت پرداخت عوارض شهرداری یزد تا ۲۵ اردیبهشت در راستای حمایت از شهروندان در شرایط بحرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی اظهار کرد: پس از بررسی دقیق طرح پیشنهادی کمیسیون بودجه در جلسه علنی شورا و با رأی قاطع اعضا، با تمدید مهلت پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری برای سال ۱۴۰۴ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ موافقت شد.

وی با تشریح جزئیات مصوبه افزود: بر اساس این مصوبه، محاسبه نرخ کلیه عوارض و بهای خدمات شهرداری تا تاریخ تعیین‌ شده، بر مبنای تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و این اقدام با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی مضاعف بر شهروندان صورت می‌گیرد.

رئیس شورای شهر در خصوص دلایل اصلی این تمدید، تصریح کرد: این تمدید مهلت به دلیل شرایط نامناسب و بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی سوم و همچنین با نگاهی اقتصادی به وضعیت مالی شهروندان صورت پذیرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که این تصمیم، فرآیند پرداخت عوارض و خدمات را برای شهروندان تسهیل کند و در این شرایط دشوار، گامی حمایتی برای آنان محسوب شود.

کد مطلب 6813986

