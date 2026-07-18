رشد ۱۹۸ درصدی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در استان یزد

محسن مرداسی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد مالیاتی این استان، از جهش چشمگیر مبالغ استرداد مالیات خبر داد و با اشاره به اینکه استرداد اضافه پرداختیهای مودیان یک وظیفه قانونی و در عین حال یک سیاست حمایتی است، اعلام کرد: میزان استرداد از حدود ۴ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۴ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.
مرداسی با اشاره به تداوم این روند صعودی در سال جاری، افزود: در ۸۰ روز نخست سال ۱۴۰۵، شاهد رشد ۱۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم که نشاندهنده سرعت بخشیدن به فرایندهای بازگشت منابع است.
وی تأکید کرد: این روند صعودی، نتیجه مستقیم استقرار سامانههای نوین مانند «سامانه مودیان» و «پایانههای فروشگاهی» است که شفافیت را در زنجیره اقتصادی افزایش دادهاند.
وی افزود: بازگشت سریع این مبالغ به بنگاههای اقتصادی، حکم «تنفسی برای تولید» را دارد و باعث گردش مجدد سرمایه و کاهش فشارهای مالی بر واحدهای تولیدی استان میشود.
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