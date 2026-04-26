به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران با تشریح اقدامات این اداره کل در ایام «جنگ رمضان» گفت: همزمان با این ایام، مجموعهای گسترده از برنامههای فرهنگی، آموزشی، رسانهای و اجتماعی با هدف تقویت مشارکت شهروندان، بهویژه نوجوانان، و ارتقای آمادگی فرهنگی و اجتماعی پایتخت اجرا شد.
وی با اشاره به اقدامات رسانهای انجامشده افزود: تولید و انتشار بستههای چندرسانهای «شهرآموز» شامل کلیپ، اینفوگرافیک و موشنگرافی در فضای مجازی، از نخستین برنامههای این اداره کل بود. همچنین نوجوانان عضو «رادیو کانون» با تولید محتوای حماسی و شهرداران مدارس با انتشار مجموعه ویدیوهای «صدای عشق به وطن»، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مقاومت و همبستگی اجتماعی ایفا کردند.
امیری ادامه داد: در حوزه برنامههای میدانی، آیین رسمی بیعت اعضای کانون نوجوانان شهر تهران با مقام معظم رهبری با همکاری مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران در ضلع شمالی میدان امام خمینی(ره) و خانه بلدیه برگزار شد. همچنین غرفههای آموزش شهروندی در میادین اصلی و محل تجمعات مردمی برپا شد و نوجوانان بهعنوان عوامل اجرایی، خدمات فرهنگی، آموزشهای عمومی و اقلام فرهنگی از جمله پوسترهای مرتبط را در اختیار شهروندان قرار دادند.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه آموزش اظهار کرد: با هماهنگی انجامشده میان این اداره کل و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، وضعیت تحصیلی دانشآموزان اسکانیافته در هتلها مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای تأمین کتابهای درسی و نوشتافزار آنان صورت پذیرفت.
وی در ادامه به برنامههای ویژه نوجوانان اشاره کرد و گفت: ثبت دلنوشتهها، اثر انگشت و بیعت کودکان و نوجوانان در محل تجمعات، راهاندازی پویش رجزخوانی و شاهنامهخوانی کانون نوجوانان با محوریت جنگ رمضان و همچنین ایجاد پیادهراه بازی کودکان با طراحی تعاملی، از جمله برنامههای شاخص این ایام بود که با استقبال گسترده خانوادهها همراه شد.
امیری با تأکید بر اهمیت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: مراسم یادبود شهدای دانشآموز میناب و رهبر انقلاب در میادین اصلی شهر برگزار شد و آیین اربعین این شهدا نیز با همکاری نهادهای فرهنگی در میدان انقلاب اسلامی برگزار شد.
وی افزود: انتشار و توزیع ۲۵ هزار نسخه مجله «قنوت غنچهها» در شبهای قدر، چاپ و توزیع بروشور «مدیریت انرژی در شرایط بحران» و ارسال پیامکهای آموزشی ویژه شرایط جنگ، از دیگر اقدامات این اداره کل در این ایام بود. همچنین ادارات آموزش شهروندی مناطق ۲۲گانه تهران حضوری فعال و سازمانیافته در قرارگاه اجتماعی ایران داشتند.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: کانون نوجوانان شهر تهران نیز با برپایی غرفه اختصاصی و ثبت و انتشار مستندات تصویری فعالیتهای خود، حضوری مؤثر در این رویداد داشت. افزون بر این، پویش «حماسهخوان» با مشارکت معاونت فرهنگی دبیرخانه نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور به مدت ۱۴ شب در میدان فردوسی برگزار شد که با استقبال چشمگیر نوجوانان و خانوادهها همراه بود.
امیری در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات، نشاندهنده حضور فعال، هدفمند و برنامهمحور اداره کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران در عرصه فرهنگی، آموزشی و اجتماعی پایتخت در ایام جنگ رمضان است؛ حضوری که با اتکا به ظرفیت نوجوانان، مشارکت گسترده مردمی و همافزایی دستگاههای فرهنگی، نقش مهمی در تقویت روحیه مقاومت اجتماعی، ارتقای دانش شهروندی و تحکیم همبستگی عمومی ایفا کرد.
