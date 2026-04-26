۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

میدان‌داری فرهنگی نوجوانان در جنگ رمضان با محوریت آموزش‌های شهروندی

میدان‌داری فرهنگی نوجوانان در جنگ رمضان با محوریت آموزش‌های شهروندی

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران از اجرای گسترده برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در ایام «جنگ رمضان» با هدف تقویت مشارکت شهروندان، به‌ویژه نوجوانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با تشریح اقدامات این اداره کل در ایام «جنگ رمضان» گفت: همزمان با این ایام، مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و اجتماعی با هدف تقویت مشارکت شهروندان، به‌ویژه نوجوانان، و ارتقای آمادگی فرهنگی و اجتماعی پایتخت اجرا شد.

وی با اشاره به اقدامات رسانه‌ای انجام‌شده افزود: تولید و انتشار بسته‌های چندرسانه‌ای «شهرآموز» شامل کلیپ، اینفوگرافیک و موشن‌گرافی در فضای مجازی، از نخستین برنامه‌های این اداره کل بود. همچنین نوجوانان عضو «رادیو کانون» با تولید محتوای حماسی و شهرداران مدارس با انتشار مجموعه ویدیوهای «صدای عشق به وطن»، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مقاومت و همبستگی اجتماعی ایفا کردند.

امیری ادامه داد: در حوزه برنامه‌های میدانی، آیین رسمی بیعت اعضای کانون نوجوانان شهر تهران با مقام معظم رهبری با همکاری مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در ضلع شمالی میدان امام خمینی(ره) و خانه بلدیه برگزار شد. همچنین غرفه‌های آموزش شهروندی در میادین اصلی و محل تجمعات مردمی برپا شد و نوجوانان به‌عنوان عوامل اجرایی، خدمات فرهنگی، آموزش‌های عمومی و اقلام فرهنگی از جمله پوسترهای مرتبط را در اختیار شهروندان قرار دادند.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه آموزش اظهار کرد: با هماهنگی انجام‌شده میان این اداره کل و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان اسکان‌یافته در هتل‌ها مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای تأمین کتاب‌های درسی و نوشت‌افزار آنان صورت پذیرفت.

وی در ادامه به برنامه‌های ویژه نوجوانان اشاره کرد و گفت: ثبت دل‌نوشته‌ها، اثر انگشت و بیعت کودکان و نوجوانان در محل تجمعات، راه‌اندازی پویش رجزخوانی و شاهنامه‌خوانی کانون نوجوانان با محوریت جنگ رمضان و همچنین ایجاد پیاده‌راه بازی کودکان با طراحی تعاملی، از جمله برنامه‌های شاخص این ایام بود که با استقبال گسترده خانواده‌ها همراه شد.

امیری با تأکید بر اهمیت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: مراسم یادبود شهدای دانش‌آموز میناب و رهبر انقلاب در میادین اصلی شهر برگزار شد و آیین اربعین این شهدا نیز با همکاری نهادهای فرهنگی در میدان انقلاب اسلامی برگزار شد.

وی افزود: انتشار و توزیع ۲۵ هزار نسخه مجله «قنوت غنچه‌ها» در شب‌های قدر، چاپ و توزیع بروشور «مدیریت انرژی در شرایط بحران» و ارسال پیامک‌های آموزشی ویژه شرایط جنگ، از دیگر اقدامات این اداره کل در این ایام بود. همچنین ادارات آموزش شهروندی مناطق ۲۲گانه تهران حضوری فعال و سازمان‌یافته در قرارگاه اجتماعی ایران داشتند.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: کانون نوجوانان شهر تهران نیز با برپایی غرفه اختصاصی و ثبت و انتشار مستندات تصویری فعالیت‌های خود، حضوری مؤثر در این رویداد داشت. افزون بر این، پویش «حماسه‌خوان» با مشارکت معاونت فرهنگی دبیرخانه نظارت بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور به مدت ۱۴ شب در میدان فردوسی برگزار شد که با استقبال چشمگیر نوجوانان و خانواده‌ها همراه بود.

امیری در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات، نشان‌دهنده حضور فعال، هدفمند و برنامه‌محور اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران در عرصه فرهنگی، آموزشی و اجتماعی پایتخت در ایام جنگ رمضان است؛ حضوری که با اتکا به ظرفیت نوجوانان، مشارکت گسترده مردمی و هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، نقش مهمی در تقویت روحیه مقاومت اجتماعی، ارتقای دانش شهروندی و تحکیم همبستگی عمومی ایفا کرد.

