۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۸

توزیع بسته‌های نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان آسیب‌دیده در جنگ

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران گفت: اداره‌کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، توزیع بسته‌های نوشت‌افزار میان کودکانی که وسایل آموزشی آنان آسیب دیده است را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به آسیب‌دیدگی منازل تعدادی از دانش‌آموزان در جریان حوادث جنگ رمضان و از بین رفتن کتاب‌ها و لوازم تحصیلی آنان اظهار کرد: در همین راستا نشست مشترکی با معاونان اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهر تهران برگزار شد تا وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان اسکان‌یافته در هتل‌ها مورد بررسی قرار گیرد و برای تأمین فوری ملزومات آموزشی آنان تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، اداره‌کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران توزیع بسته‌های نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر میان کودکانی که وسایل آموزشی آنان آسیب دیده است را بر عهده خواهد داشت و آموزش‌وپرورش شهر تهران نیز تأمین و توزیع کتاب‌های درسی این دانش‌آموزان را انجام می‌دهد تا روند تحصیل آنان بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران ادامه داد: در این نشست بر صیانت از حق تحصیل دانش‌آموزان تأکید شد و مقرر شد روند آموزشی دانش‌آموزان در محل‌های اسکان موقت به‌صورت مستمر رصد و پیگیری شود.

امیری همچنین از تشکیل کارگروه مشترک تخصصی میان شهرداری تهران و آموزش‌وپرورش شهر تهران خبر داد و تصریح کرد: این کارگروه با هدف احصای دقیق نیازها، پیگیری مصوبات و هماهنگی برای استمرار خدمات آموزشی تشکیل خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین نشست کانون آموزشگران مناطق ۲۲گانه تهران در سال ۱۴۰۵ گفت: در این نشست بر ضرورت تقویت آموزش‌های پیشگیرانه، طراحی زیست‌بوم آموزشی پویا و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای ارتقای آموزش‌های شهروندی در شرایط بحران تأکید شد.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه نیازمند آموزش در حوزه مدیریت بحران، مهارت‌های اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری شهری است و این شرایط فرصتی برای بازنگری در شیوه‌های آموزشی و انجام نیازسنجی‌های تخصصی در مناطق مختلف تهران فراهم کرده است.

امیری تأکید کرد: بر همین اساس، اولویت تدوین شیوه‌نامه جدید آموزش‌های شهروندی متناسب با شرایط جنگی و بحران در دستور کار قرار گرفته تا آموزش‌ها بر اساس اقتضائات روز، نیازهای اجتماعی و شرایط اضطراری طراحی و اجرا شود.

وی افزود: توسعه آموزش‌های سریع و کپسولی، بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعات محلی از جمله مساجد و همچنین تدوین سازوکارهای ارزیابی آموزشی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در برنامه‌های جدید آموزشی خواهد بود.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران همچنین از گسترش آموزش‌ها در بستر فضای مجازی و ظرفیت «قرارگاه اجتماعی ایران» خبر داد و گفت: تلاش ما این است که آموزش‌های شهروندی در کوتاه‌ترین زمان و گسترده‌ترین سطح ممکن در اختیار شهروندان قرار گیرد تا آمادگی اجتماعی در شرایط بحران افزایش یابد.

امیری همچنین از پیگیری تدوین استانداردهای ملی برای مدرسان کانون آموزشگران و دریافت مجوز آموزش سواد رسانه‌ای خبر داد و اظهار کرد: توسعه آموزش سواد رسانه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در کاهش استرس اجتماعی، ارتقای آگاهی عمومی و مدیریت بهتر افکار عمومی در شرایط بحران ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مجازی سلسله کارگاه‌های «دوشنبه‌های آموزش شهروندی» در مناطق ۲۲گانه تهران اشاره کرد و افزود: این کارگاه‌ها با حضور اساتید متخصص، از طریق بستر اسکای‌روم و با همکاری اداره آموزش‌های شهروندی مناطق، کانون آموزشگران و با بهره‌گیری از ظرفیت «شهرآموز» برگزار می‌شود.

امیری گفت: در این دوره‌ها موضوعاتی همچون مهارت‌های زندگی شهری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مدیریت بحران، نظم و رفتار مدنی و نقش آگاهی در پایداری اجتماعی آموزش داده می‌شود تا شهروندان بتوانند در شرایط مختلف، نقش مؤثرتری در مدیریت شهری و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی ایفا کنند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها تبدیل آموزش شهروندی به یک جریان مستمر، کاربردی و متناسب با نیازهای روز جامعه است تا تهران بتواند در مواجهه با بحران‌ها، از ظرفیت آگاهی و مشارکت شهروندان به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی بهره‌مند شود.

کد مطلب 6826362

