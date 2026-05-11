به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به آسیب‌دیدگی منازل تعدادی از دانش‌آموزان در جریان حوادث جنگ رمضان و از بین رفتن کتاب‌ها و لوازم تحصیلی آنان اظهار کرد: در همین راستا نشست مشترکی با معاونان اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهر تهران برگزار شد تا وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان اسکان‌یافته در هتل‌ها مورد بررسی قرار گیرد و برای تأمین فوری ملزومات آموزشی آنان تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، اداره‌کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران توزیع بسته‌های نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر میان کودکانی که وسایل آموزشی آنان آسیب دیده است را بر عهده خواهد داشت و آموزش‌وپرورش شهر تهران نیز تأمین و توزیع کتاب‌های درسی این دانش‌آموزان را انجام می‌دهد تا روند تحصیل آنان بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران ادامه داد: در این نشست بر صیانت از حق تحصیل دانش‌آموزان تأکید شد و مقرر شد روند آموزشی دانش‌آموزان در محل‌های اسکان موقت به‌صورت مستمر رصد و پیگیری شود.

امیری همچنین از تشکیل کارگروه مشترک تخصصی میان شهرداری تهران و آموزش‌وپرورش شهر تهران خبر داد و تصریح کرد: این کارگروه با هدف احصای دقیق نیازها، پیگیری مصوبات و هماهنگی برای استمرار خدمات آموزشی تشکیل خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین نشست کانون آموزشگران مناطق ۲۲گانه تهران در سال ۱۴۰۵ گفت: در این نشست بر ضرورت تقویت آموزش‌های پیشگیرانه، طراحی زیست‌بوم آموزشی پویا و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای ارتقای آموزش‌های شهروندی در شرایط بحران تأکید شد.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه نیازمند آموزش در حوزه مدیریت بحران، مهارت‌های اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری شهری است و این شرایط فرصتی برای بازنگری در شیوه‌های آموزشی و انجام نیازسنجی‌های تخصصی در مناطق مختلف تهران فراهم کرده است.

امیری تأکید کرد: بر همین اساس، اولویت تدوین شیوه‌نامه جدید آموزش‌های شهروندی متناسب با شرایط جنگی و بحران در دستور کار قرار گرفته تا آموزش‌ها بر اساس اقتضائات روز، نیازهای اجتماعی و شرایط اضطراری طراحی و اجرا شود.

وی افزود: توسعه آموزش‌های سریع و کپسولی، بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعات محلی از جمله مساجد و همچنین تدوین سازوکارهای ارزیابی آموزشی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در برنامه‌های جدید آموزشی خواهد بود.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران همچنین از گسترش آموزش‌ها در بستر فضای مجازی و ظرفیت «قرارگاه اجتماعی ایران» خبر داد و گفت: تلاش ما این است که آموزش‌های شهروندی در کوتاه‌ترین زمان و گسترده‌ترین سطح ممکن در اختیار شهروندان قرار گیرد تا آمادگی اجتماعی در شرایط بحران افزایش یابد.

امیری همچنین از پیگیری تدوین استانداردهای ملی برای مدرسان کانون آموزشگران و دریافت مجوز آموزش سواد رسانه‌ای خبر داد و اظهار کرد: توسعه آموزش سواد رسانه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در کاهش استرس اجتماعی، ارتقای آگاهی عمومی و مدیریت بهتر افکار عمومی در شرایط بحران ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مجازی سلسله کارگاه‌های «دوشنبه‌های آموزش شهروندی» در مناطق ۲۲گانه تهران اشاره کرد و افزود: این کارگاه‌ها با حضور اساتید متخصص، از طریق بستر اسکای‌روم و با همکاری اداره آموزش‌های شهروندی مناطق، کانون آموزشگران و با بهره‌گیری از ظرفیت «شهرآموز» برگزار می‌شود.

امیری گفت: در این دوره‌ها موضوعاتی همچون مهارت‌های زندگی شهری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مدیریت بحران، نظم و رفتار مدنی و نقش آگاهی در پایداری اجتماعی آموزش داده می‌شود تا شهروندان بتوانند در شرایط مختلف، نقش مؤثرتری در مدیریت شهری و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی ایفا کنند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها تبدیل آموزش شهروندی به یک جریان مستمر، کاربردی و متناسب با نیازهای روز جامعه است تا تهران بتواند در مواجهه با بحران‌ها، از ظرفیت آگاهی و مشارکت شهروندان به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی بهره‌مند شود.