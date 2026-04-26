۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

بهره‌برداری از ۱۲۵۰ آبشخور دامی برای عشایر در سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان از بهره‌برداری یک‌هزار و ۲۵۰ آبشخور دامی همزمان با آغاز فصل کوچ عشایر در اسفندماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد کمالی گفت: عشایر با تأمین مواد غذایی، اعزام نیرو و پشتیبانی لجستیکی از جبهه‌ها، سهم مهمی در تقویت مقاومت ملی داشتند.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان افزود: حمایت از معیشت و تولید جامعه عشایری در شرایط کنونی، ادامه همان مسیر ارزشمند گذشته است.

وی بیان کرد: این آبشخورهای دامی با هدف تأمین آب پایدار برای دام‌ها، تسهیل روند کوچ عشایر و کمک به حفظ و تقویت امنیت غذایی کشور ایجاد و به بهره‌برداری رسیده است.

کمالی خاطرنشان کرد: ایجاد و توسعه چنین زیرساخت‌هایی در قالب برنامه‌های تقویت زیرساخت‌های پایدار برای جامعه عشایری استان دنبال می‌شود.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان در پایان از بهره‌برداری یک‌هزار و ۲۵۰ آبشخور دامی همزمان با آغاز فصل کوچ عشایر در اسفندماه خبر داد.

    IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      بعد که دوباره کوچ میکنند اینا رو چیکار می کنید؟!

