به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد کمالی گفت: عشایر با تأمین مواد غذایی، اعزام نیرو و پشتیبانی لجستیکی از جبهه‌ها، سهم مهمی در تقویت مقاومت ملی داشتند.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان افزود: حمایت از معیشت و تولید جامعه عشایری در شرایط کنونی، ادامه همان مسیر ارزشمند گذشته است.

وی بیان کرد: این آبشخورهای دامی با هدف تأمین آب پایدار برای دام‌ها، تسهیل روند کوچ عشایر و کمک به حفظ و تقویت امنیت غذایی کشور ایجاد و به بهره‌برداری رسیده است.

کمالی خاطرنشان کرد: ایجاد و توسعه چنین زیرساخت‌هایی در قالب برنامه‌های تقویت زیرساخت‌های پایدار برای جامعه عشایری استان دنبال می‌شود.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان در پایان از بهره‌برداری یک‌هزار و ۲۵۰ آبشخور دامی همزمان با آغاز فصل کوچ عشایر در اسفندماه خبر داد.