حذف فساد و تأمین فوری مصالح؛ دلیل اصرار شهرداری بر خرید از بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حامدی زاده مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شهر درباره جزئیات خریدهای شهرداری تهران از بورس کالا گفت: خرید از بورس کالا، تامین بی‌وقفه و شفاف مصالح پرکاربرد در پروژه‌های شهری را در پی داشته است.

وی افزود: حذف زمینه فساد و تامین کالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از دیگر آثار خریدهای شهرداری از بورس کالا محسوب می‌شود.

حامدی‌زاده تصریح کرد: تامین پایدار قیر (از بورس) به عنوان ماده اولیه تولید آسفالت، نقش مؤثری در تولید و اجرای نزدیک به ۲ میلیون تن آسفالت در سال ۱۴۰۴ داشت.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شهر، کاهش ریسک معاملات و دعاوی حقوقی را از دیگر پیامدهای خرید از بورس کالا به عنوان یک مرجع قانونی معاملات برشمرد.

بر اساس این گزارش، شهرداری تهران در سال‌های اخیر بیش از ۲۱۵۰۰ میلیارد تومان، مصالح پرکاربرد و مورد نیاز برای پروژه‌های شهری از جمله قیر، سیمان، میلگرد و ریل را از طریق بورس کالا خریداری و تامین کرده است.

وی در پایان درباره آمادگی پیش از وقوع بحران‌ها گفت: برای افزایش میزان آمادگی شهرداری در مواجهه با حوادث، پیش از جنگ اخیر تجهیزات و ناوگان تخصصی به ویژه در حوزه‌ خدمات شهری را خرید و تامین کردیم.