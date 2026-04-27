شتاب گلستان برای توسعه انرژی خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیان‌مهر از شتاب‌گیری برنامه‌های توسعه انرژی خورشیدی در استان خبر داد و اظهار کرد: اجرای طرح‌های خورشیدی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، خانگی، تجاری و آموزشی، گامی مهم در مسیر تأمین پایدار انرژی و مدیریت مصرف برق در گلستان است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده در بخش کشاورزی افزود: بیش از هفت هزار حلقه چاه کشاورزی در استان تحت پوشش کنتورهای هوشمند قرار می‌گیرند و کشاورزانی که بتوانند ۷۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین کنند، از مزایایی همچون خرید تضمینی برق به مدت ۲۰ سال و معافیت از محدودیت‌های مصرف برق بهره‌مند خواهند شد.

کیان‌مهر ادامه داد: این اقدام علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق، زمینه افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و کاهش هزینه‌های تولید را نیز فراهم می‌کند و می‌تواند الگویی موفق برای توسعه پایدار در استان باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت بخش خانگی و تجاری نیز گفت: امکان دریافت تسهیلات بانکی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی فراهم شده و تاکنون نیز چندین متقاضی برای استفاده از این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس را از دیگر برنامه‌های مهم استان برشمرد و افزود: سهمیه اختصاص‌یافته به گلستان در این بخش، فرصت ارزشمندی برای تجهیز مدارس به انرژی پاک و همچنین آموزش عملی دانش‌آموزان در حوزه انرژی‌های نو و فرهنگ مصرف بهینه انرژی است.

کیان‌مهر همچنین با اشاره به اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و الزام نصب سامانه‌های خورشیدی در پروژه‌های ساختمانی جدید، این موضوع را ظرفیتی مؤثر برای کاهش مصرف انرژی و حرکت به سمت توسعه پایدار دانست.

وی تأکید کرد: همراهی رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی عمومی، نقش مهمی در گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و استقبال مردم از این طرح‌ها خواهد داشت و می‌تواند زمینه‌ساز تحولی جدی در آینده انرژی استان باشد.