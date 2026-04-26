به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد روحانی با اشاره بازدید اخیر از برخی واحدهای کشاورزی و تولید استان اظهار کرد: در شرایطی که کشور مانند «جنگ تحمیلی سوم» تحت فشارهای اقتصادی و تهدیدهای بیرونی قرار دارد، تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم اهمیت دوچندان یافته است.
وی گفت: در بسیاری از کشورهایی که درگیر جنگ یا بحران هستند، شوک کمبود کالاهای اساسی اولین ضربه به بازار است، اما در خراسان شمالی با تلاش جهادگران این حوزه، تولید در شرایط سخت دچار اختلال نشده است.
وی با اشاره به نقش راهبردی یکی از شرکت های کشاورزی در اسفراین افزود: این مجموعه یکی از مهمترین منابع تأمین کالاهای اساسی در خراسان شمالی است و علاوه بر تأمین گندم، ۹۰ تن بذر گندم مورد نیاز کشاورزان استان را تولید کرده است
روحانی ادامه داد: این شرکت با کشت ۴۳۰۰ هکتار زمین و بهرهمندی از ۲۷ حلقه چاه فعال، از بزرگترین تولیدکنندگان بذر جو در استان به شمار میرود و ۹۰ درصد بذر جو خراسان شمالی را تأمین میکند.
جانشین فرمانده سپاه خراسان شمالی همچنین با اشاره به تولید بذر پنبه در این مجموعه گفت: این مجموعه کشتوصنعت تأمینکننده بذر پنبه ارقام در استان است و در حوزه دامپروری نیز عملکردی چشمگیر دارد.
وی اظهار داشت: این شرکت با ۳۵۰۰ رأس دام سبک ژن فک یوبی که ۱۵۰۰ رأس آن مولد هستند بزرگترین مرکز اصلاح نژاد دام سبک در خراسان شمالی محسوب میشود و نقش مهمی در تأمین نیاز پروتئینی استان دارد.
روحانی افزود: مطابق گزارشهای رسمی، ۸۵ درصد تولیدات کشاورزی استان در دوره «جهاد رمضان» از منابع داخلی تأمین شده است که این موضوع نشاندهنده خودکفایی و تابآوری بالای بخش کشاورزی و دامی استان است.
او ادامه داد: میانگین تولید ۴۵ کیلوگرم شیر در روز در دامهای این مجموعه، رکوردی قابل توجه برای منطقه محسوب میشود و نشاندهنده ارتقای نژادی و مدیریت صحیح دامداری است.
سردار روحانی در پایان تأکید کرد: خراسان شمالی در سالهای اخیر علاوه بر تأمین نیاز مردم استان، در تأمین کالاهای اساسی سایر مناطق کشور نیز نقش مؤثری داشته و عملکرد مجموعههای استان نمونه موفق مدیریت جهادی در حوزه امنیت غذایی است.
