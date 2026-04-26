نخستین محموله کنجاله سویا از بنادر شمالی وارد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی منجر به محدودیت واردات از طریق بنادر جنوبی کشور شده است. بخش خصوصی و دولتی به دنبال مسیرهای جایگزین در حال فعال کردن بنادر شمالی و نیز مسیرهای زمینی شرق و غرب هستند.

بنا به گفته فعالان اقتصادی می‌توان واردات را از این مسیرها همچون قبل تداوم بخشید و اقلامی مانند گندم، برنج، دانه آفتابگردان، نهاده دامی و... را از طریق همسایگان شمالی، شرقی و غربی وارد کشور کرد.

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور درباره تامین نهاده دام و طیور به خبرنگار مهر، گفت: مسیر شمال برای تامین دانه سویا و کنجاله سویا در حال فعال شدن بوده و اولین محموله نهاده دامی نیز از این مسیر وارد کشور شد.

وی افزود: تامین پروتئین گیاهی از مسیر بنادر شمالی و فعال‌سازی واردات از مسیر ترکیه در دستور کار دولت و بخش خصوصی است و به زودی مسیرهای جایگزین فعال خواهد شد.

وی اظهار کرد: واردات از طریق ترکیه قبلا هم انجام می‌شد اما بهای تمام شده واردات از این مسیر در مقابل بنادر جنوب، بالاتر بوده و واردکنندگان خیلی در این مسیر فعالیت نداشتند. در حال حاضر به دلیل شرایط ویژه و محدودیت‌های به وجود آمده در بنادر جنوبی، واردات از مسیر زمینی ترکیه توجیه اقتصادی دارد.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اعلام این خبر که حجم قابل‌توجهی از محموله‌ها در حال ورود به بنادر شمالی کشور هستند، اظهار کرد: این امر تاثیر خوبی در بازار و تامین خوراک دام و طیور واحدهای تولیدی بر جا خواهد گذاشت.

این مسئول صنفی با بیان این که دانه سویا وارد شده از طریق بنادر شمالی برای روغن‌کشی نیز وارد کارخانجات روغن خوراکی شده‌اند، افزود: کنجاله سویا نیز در روزهای آینده در بازارگاه عرضه و بین خریداران توزیع می‌شود.

نهاوندی با بیان این که روز به روز بر حجم واردات از مسیرهای جایگزین افزوده می‌شود، اظهار کرد: ماهانه کشور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن کنجاله سویا و پروتئین گیاهی نیاز دارد که می‌توان بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن آن را از طریق بنادر شمالی تامین کرد.

وی اضافه کرد: بخشی از این نیاز نیز از بندر چابهار قابل تامین است.

قیمت‌های نامتعارف و عدم اعتماد در بازار تولید

این مسئول صنفی درباره افزایش اقلام غذایی مانند تخم‌مرغ در بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: نرخ‌های نامتعارف بیشتر نتیجه بی‌اعتمادی تولیدکنندگان به جریان تامین و شرایط جنگی کشور است. نگرانی به دلیل قطعی برق و... دغدغه‌ای است که واحدهای تولید را درگیر کرده است.

وی با تاکید بر این که در تامین مواد اولیه و نهاده دامی جای نگرانی وجود ندارد، ادامه داد: قیمت‌های نامتعارف خیلی به بازار نهاده‌های دامی برنمی‌گردد و به تدریج اعتماد لازم بین تولیدکنندگان در شرایط فعلی حاکم بر کشور به وجود خواهد آمد.

نهاوندی در ادامه سخنان خود به معوق شدن مطالبات واردکنندگان نهاده دامی از سال گذشته تا کنون اشاره کرد و گفت: مطالبات معوق از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا دی ماه که ارز ترجیحی حذف شد، فشار زیادی به نقدینگی تامین‌کنندگان وارد و تداوم تامین را تضعیف کرده است.