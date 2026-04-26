فولاد هرمزگان بر سکوی سوم فوتسال ایران ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان کشور که تا هفته نوزدهم با هیجان بالایی دنبال میشد، به دلیل وقوع شرایط اضطراری و جنگ تحمیلی با تصمیم سازمان لیگ متوقف شد. با توجه به نهایی شدن جدول بر اساس بازیهای انجام شده، استقلال تهران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
در رقابتهای این فصل، نبرد برای کسب سکوهای برتر میان تیمهای مدعی بسیار نزدیک دنبال شد. در پایان، تیم پالایش نفت آبادان جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و تیم فولاد هرمزگان با عملکردی تحسینبرانگیز موفق شد جایگاه سوم کشور را تصاحب کند. اگرچه تیم پالایش نفت آبادان از نظر تفاضل گل وضعیت بهتری داشت، اما نماینده شایسته هرمزگان با تکیه بر امتیازات ارزشمند خود و ثبات در پیروزیها، توانست برای دومین سال متوالی بر سکوی سوم فوتسال ایران تکیه بزند.
تکرار این موفقیت بزرگ، نشاندهنده پتانسیل بالای دختران هرمزگانی و برنامهریزی درست در کادر فنی تیم فولاد است. فوتسال بانوان در استان هرمزگان اکنون به جایگاهی رسیده است که به عنوان یکی از قطبهای اصلی این رشته در سطح ملی شناخته میشود.
انتظار میرود با تداوم حمایتها از این استعدادهای درخشان و سرمایهگذاری بیشتر بر روی زیرساختهای ورزشی بانوان در استان، در فصلهای آتی شاهد حضور نماینده هرمزگان در رقابتی نزدیکتر برای کسب عنوان قهرمانی و ایستادن بر سکوی نخست لیگ برتر کشور باشیم.
نظر شما