  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

اطلاعیه جدید خانه موسیقی درباره حمایت از اعضای آسیب‌دیده جنگ تحمیلی

خانه موسیقی ایران از آمادگی خود برای ارائه حمایت‌های لازم و رسیدگی به وضعیت اعضای آسیب‌دیده طی جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه موسیقی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی بروز خسارات و آسیب‌های وارده به تعدادی از اعضای خانه موسیقی ایران در جریان جنگ تحمیلی و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، این نهاد صنفی در راستای ایفای مسئولیت‌های حمایتی و حرفه‌ای خود، آمادگی دارد تا نسبت به بررسی و پیگیری وضعیت اعضای آسیب‌دیده اقدام کند.

بر همین اساس، کلیه اعضای خانه موسیقی ایران که در اثر این حوادث دچار خسارات و آسیب‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای شده‌اند، می‌توانند به‌منظور ثبت درخواست و بهره‌مندی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده با خانه موسیقی ایران به شماره ۶۶۵۷۶۲۲۴-۰۲۱ تماس حاصل کنند.

خانه موسیقی ایران ضمن ابراز همدردی با اعضای محترم آسیب‌دیده، بر لزوم حمایت نهادهای فرهنگی از جامعه موسیقی کشور و صیانت از حقوق صنفی هنرمندان در شرایط بحرانی تأکید دارد.

کد مطلب 6815993
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها