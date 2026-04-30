به گزارش خبرگزاری مهر، خانه موسیقی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی بروز خسارات و آسیب‌های وارده به تعدادی از اعضای خانه موسیقی ایران در جریان جنگ تحمیلی و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، این نهاد صنفی در راستای ایفای مسئولیت‌های حمایتی و حرفه‌ای خود، آمادگی دارد تا نسبت به بررسی و پیگیری وضعیت اعضای آسیب‌دیده اقدام کند.

بر همین اساس، کلیه اعضای خانه موسیقی ایران که در اثر این حوادث دچار خسارات و آسیب‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای شده‌اند، می‌توانند به‌منظور ثبت درخواست و بهره‌مندی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده با خانه موسیقی ایران به شماره ۶۶۵۷۶۲۲۴-۰۲۱ تماس حاصل کنند.

خانه موسیقی ایران ضمن ابراز همدردی با اعضای محترم آسیب‌دیده، بر لزوم حمایت نهادهای فرهنگی از جامعه موسیقی کشور و صیانت از حقوق صنفی هنرمندان در شرایط بحرانی تأکید دارد.