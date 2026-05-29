به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه‌ سینما، در ادامه مراسم‌ قدردانی از امدادگران کشور، شب گذشته پنجشنبه هفتم خرداد خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی با حضور هنرمندان از امدادگران آتش‌نشان در جنگ رمضان تجلیل کردند.

در ابتدای این برنامه عاطفه رضوی که اجرای این مراسم را برعهده داشت، ضمن خوش‌آمدگویی به خانواده آتش‌نشان‌ها و قدردانی از زحمات‌شان، از حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی دعوت کرد تا روی سن حاضر شود.

این برنامه بخشی از مسئولیت اجتماعی نهادهای هنری است

حمیدرضا نوربخش با اشاره به نقش این نهادها در روزهای جنگ اخیر، از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای امدادی و خانواده‌های آنان قدردانی کرد.

وی ادامه داد: سه نهاد صنفی هنری؛ خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر، در دوره این جنگ وحشتناک و بی‌رحمانه که از طرف آمریکا و اسرائیل به کشور ما آغاز شد و صحنه‌های فجیعی را پدید آورد، تصمیم گرفتند در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود برنامه‌هایی را برای همراهی با مردم و قدردانی از نیروهای امدادی برگزار کنند.

نوربخش افزود: در این جنگ، تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما به شهادت رسیدند، تعداد زیادی بی‌خانمان شدند و آسیب دیدند. به همین دلیل فکر کردیم که چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا حال بهتری برای مردم ایجاد شود؛ به‌ویژه پس از آنکه اندکی از روزهای جنگ فاصله گرفتیم. در روزهای پایانی جنگ برای عزیزانی که در هتل‌ها مستقر بودند و خانه‌های‌شان آسیب دیده بود، برنامه‌هایی تدارک دیده شد و پس از آن نیز، به این نتیجه رسیدیم که از سه نهاد عزیز و جان‌ برکف یعنی آتش‌نشانی، اورژانس و هلال‌احمر که در صف اول خدمت‌رسانی حضور داشتند، تقدیر کنیم.

نوربخش با اشاره به تلاش نیروهای امدادی اظهار کرد: این عزیزان واقعا جان خود را کف دست گذاشته بودند و با همه وجودشان صحنه‌های درخشانی خلق کردند و رکوردهای جاودانی را در کوتاه کردن زمان خدمتگزاری به ثبت رساندند. این برنامه یکی از اقداماتی است که در حوزه مسئولیت اجتماعی نهادهای هنری برگزار شده و امیدواریم شبی خوب و لذت‌بخش برای حاضران باشد.

مدیرعامل خانه موسیقی ایران همچنین از آتش‌نشانی، اورژانس، هلال‌احمر و خانواده‌های آنان که پشتیبان و پشتوانه این نیروها بوده‌اند، قدردانی کرد و گفت: از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای حمایت از این برنامه سپاسگزاری می‌کنم.

نوربخش در بخش دیگری از سخنان خود از محسن شریفیان و گروه موسیقی‌اش نیز تجلیل و ابراز کرد: از محسن شریفیان هنرمند عزیز و اعضای گروهش که این شب زیبا را خلق کردند و به زیبایی هرچه تمام‌تر آن را ادامه خواهند داد، تشکر و سپاسگزاری می‌کنم.

سوگواری‌ها را با حماسه جبران می‌کنیم

در ادامه علی روئین‌تن با اشاره به روزهای دشوار اخیر گفت: آتشی بر دل ما نشسته که هیچ آتش‌نشانی نمی‌تواند آن را خاموش کند، اما توسط فرهنگ ایرانی آموخته‌ایم که سوگواری‌ها و ناراحتی‌های خود را با حماسه و سرود جبران کرده و التیام دهیم. اگر این جنگ دستاوردی داشته باشد، یکی از مهم‌ترین آنها، وحدت و همدلی میان خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی است؛ سه خانه‌ای که در کنار هم از یک خانه واحد به نام ایران دفاع کردند.

کارگردان «دلشکسته» افزود: من به نمایندگی از هنرمندان و مردم ایران، بابت این اقدام ارزشمند که از سوی این سه مجموعه برای تقدیر از زحمت‌کشان این روزهای کشور انجام شد، قدردانی می‌کنم و دست مدیران این سه مجموعه را می‌بوسم. افتخار می‌کنم که عضو ۲ خانه از این مجموعه‌ها هستم و به خانه دیگر نیز ارادت دارم. مردم ایران شایسته تشویق، سرزندگی و شادی هستند.

در ادامه عاطفه رضوی با اشاره به اینکه برنامه شب‌های همدلی با امدادگران توسط خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی و با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی ایران برگزار شده است، از سینماگران برای حضور روی سن دعوت کرد و در ادامه از امدادگران آتش‌نشان قدردانی کرد.

ادای احترام محسن شریفیان به آتش‌نشانان

محسن شریفیان، خواننده موسیقی فولکلور نیز قبل از اجرا گفت: بسیار خوشحالم که ما را شایسته حضور در این برنامه دانستند و امشب در کنار قشر زحمتکش آتش‌نشان هستیم. آتش‌نشانان از محبوب‌ترین، پرانرژی‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین اقشار جامعه هستند و مردم ایران همواره قدردان زحمات و فداکاری‌های آنها بوده‌اند؛ همان‌طور که در حادثه پلاسکو نیز شاهد این همراهی و قدردانی بودیم.

شریفیان افزود: امیدوارم همیشه بتوانید جان انسان‌ها را نجات دهید و سلامت و موفق باشید. آرزوی ما این است که امشب بتوانیم لحظاتی شاد برای شما رقم بزنیم و این کمترین کاری است که در همراهی با شما می‌توان انجام داد.

در این مراسم محسن شریفیان به اجرای قطعاتی از موسیقی فولکلور جنوب کشور برای آتش‌نشانان و خانواده آنها پرداخت.

در این مراسم افرادی همچون سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، منوچهر شاهسواری، مرضیه برومند، حمیدرضا نوربخش، همایون اسعدیان، فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینما، عاطفه رضوی، امین زندگانی، علی روئین تن، علی مردانه، وحید آقاپور و فرزین محدث حضور داشتند.