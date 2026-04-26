رستمی: سرمایه اجتماعی زیربنای اقتدار و پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی قبل از ظهر روز یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را حاصل ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های آنان دانست.

رستمی افزود: این سرمایه گران‌بها، زیربنای اقتدار و پیشرفت جامعه محسوب می‌شود و باید با تمام توان از آن صیانت کرد.

وی در ادامه به تشریح طرح «محله‌محور» پرداخت و اظهار داشت: جزییات این طرح به طور دقیق تعیین نشده است اما با این وجود، طرح یاد شده در مراحل اجرایی قرار دارد و مسوولان مصمم هستند تا با شناسایی و رفع تدریجی نقاط ضعف، اثربخشی آن را به حداکثر برسانند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌شمالی‌ با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی خراسان شمالی، به ویژه مساله طلاق، از کاهش ۹.۳ درصدی آمار این آسیب اجتماعی در سال گذشته خبر داد.

وی افزود: این امر نشان‌دهنده تاثیر مثبت مداخلات صورت گرفته در این حوزه است.

معاون استاندار خراسان‌شمالی‌ با اشاره به رونمایی از اطلس آسیب‌های اجتماعی در استان، گفت: این اطلس، با فراهم آوردن دیدگاهی همه‌جانبه و مبتنی بر داده، می‌تواند مبنای علمی و دقیقی برای سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات آتی در جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این اطلس، بتوان راهکارهای موثرتری را برای بهبود وضعیت اجتماعی استان اتخاذ کرد.