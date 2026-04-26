توزیع بیش از ۲۰ هزار پرس غذای گرم، اطعام ساده و بسته معیشتی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره در خصوص عملکرد قرارگاه مردمی، حمایتی ـ اجتماعی ایران همدل اظهار کرد: در اجرای برنامه های این قرارگاه و با هم‌افزایی مراکز نیکوکاری، بهره گیری از ظرفیت کمک های مردمی، مساجد، خیرین و گروه‌های جهادی به منظور سازماندهی کمک‌های مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی، حمایت فوری از نیازمندان و کمک به معیشت خانواده های نیازمند آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم؛ بر اساس آمارهای ثبت و ضبط شده در سامانه های هوشمند کمیته امداد، تا امروز در حوزه ارائه خدمات و حمایت های معیشتی در مجموع بیش از ۲۰ هزار غذای گرم، اطعام ساده و بسته معیشتی بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

باسره با تأکید بر نقش مؤثر مراکز نیکوکاری و مشارکت‌های مردمی در تحقق برنامه های قرارگاه ایران همدل هرمزگان، افزود: در این ایام تعداد ۶۰ موکب مردمی با هدف طبخ و توزیع غذای گرم و اطعام ساده در سطح استان هرمزگان راه اندازی شده است که تا کنون بیش ۱۶ هزار و ۲۵۰ پرس غذای گرم به ارزش ۲ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان بین نیازمندان و خانواده های آسیب دیده از جنگ رمضان اهدا شده و همچنین توسط این موکب ها نسبت به تهیه و توزیع تعداد ۲ هزار و ۸۰۰ بسته غذایی اطعام ساده در تجمع های مردمی در سطح استان هرمزگان نیز اقدام کرده اند.

وی تصریح کرد: کمیته امداد با مشارکت خیران نیکوکار و در راستای کمک به خانواده های در معرض آسیب و نیازمند هرمزگان در این ایام ، تعداد ۹۸۰ بسته معیشتی به ارزش حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به این عزیزان اهدا شده که همه این اقدامات با حفظ کرامت خانواده ها و به منظور کاهش آلام و دغدغه های معیشتی در بین محرومین انجام گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در ادامه گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ نیروی داوطلب ، خادم مردم ، بسیجی و تشکل مردم نهاد در هرمزگان با ستاد سازماندهی این قرارگاه برای خدمت رسانی به نیازمندان همکاری می کنند که با همراهی و مشارکت این عزیزان با دبیرخانه قرارگاه ایران همدل شرایط تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، حمایت‌های ضروری و مؤثر به خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده فراهم شده است.

باسره ضمن تقدیر از همراهی خیران، مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی و مردم نیکوکار، خاطرنشان کرد: مشارکت و همبستگی اجتماعی، پشتوانه مهمی برای پشتیبانی از محرومین و مستضعفین جامعه است و امیدواریم این اقدام مبارک مردمی در راستای عمل به منویات و توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(حفظ الله) که فرمودند: از کمک و یاری به یکدیگر فروگذار نکنید؛ با قوت و استمرار بیشتری ادامه یابد.

این مقام مسئول در پایان با تشریح روش‌های مشارکت و انجام کمک مردمی به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان از سوی قرارگاه مردمی حمایتی - اجتماعی ایران همدل بیان داشت: مردم خیر، نوع دوست و همیشه در صحنه این مرز و بوم می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۴۸ و یا کد دستوری #۰۷۶*۸۸۷۷* واریز نموده و در پویش "ایران همدل" با هدف کمک به نیازمندان و آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم به ویژه خانواده های ایتام نیازمند مشارکت کنند.