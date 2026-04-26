مردم نواقص اداری را با شماره ۱۲۸ اطلاع رسانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کامل داوودی صبح یکشنبه با حضور سرزده در فرمانداری لنگرود، ضمن گفتگو با اربابرجوع و کارمندان، وضعیت خدماتدهی به مردم را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه «فواد» برای پایش عملکرد دستگاههای اجرایی، گفت: بر اساس بررسیهای صورتگرفته و گزارشهای دریافتی از مردم و مسافران، پایداری خدمات در ایام نوروز و شرایط جنگ در شهرستان لنگرود با تلاش دستگاههای خدماترسان و هدایت فرمانداری، وضعیت مطلوبی داشت.
داوودی افزود: در این مدت، ذخیره کالاهای اساسی و ارزاق عمومی در شهرستان از وضعیت مناسبی برخوردار بود و قیمت برخی اجناس نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به میانگین منطقه پایینتر بود.
رئیس مرکز ملی بازرسی تأکید کرد: مدیریت فرمانداری لنگرود تاکنون در دوره جنگ کارآمد بوده است. یکی دیگر از دلایل قیمت پایین کالاهای اساسی و خدماترسانی مطلوب، مردمان خوب و منصف این دیار هستند.
وی در پایان با بیان اینکه هدف از راهاندازی سامانه «فواد»، رسیدگی فوری و آنی به شکایات مردم از دستگاههای اجرایی است، گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه نارسایی اداری میتوانند با شماره ۱۲۸ تماس بگیرند.
نظر شما