۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

گلایه داروخانه‌ها از شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو+نامه

گلایه داروخانه‌ها از شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو+نامه

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به رئیس سازمان غذا و دارو، خواستار ساماندهی مدت زمان تسویه فاکتورهای دارویی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در این مکاتبه موضوع «درخواست ساماندهی مدت زمان تسویه فاکتورهای صادره دارویی» و تشکیل «کمیته سیاستگذاری استمهال تسویه فاکتورهای دارویی» را بازگو کرده است.

وی در این نامه نسبت به عدم پاسخگویی شرکت های پخش دارویی و تولید کنندگان داروهای برند معروف و مطرح برای استمهال تسویه حساب مناسب حداقل به مدت ۵ ماه ذیل فاکتورهای صادره ؛ انتقاد کرد و عنوان داشت: «متاسفانه اخبار واصله حاکی از آن است که این شرکت ها و حتی بعضی از شرکت ها و کارخانجات مرتبط با نهادها و بنیادهای متصل به بودجه عمومی بدون ملاحظه و به ناشایستگی، تاخیر چندین ماهه سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات داروخانه های خصوصی را نادیده گرفته و در رویکردی معکوس، مدت زمان تسویه بسیاری از اقلام معمولی و عمومی و عادی را به بازه های زمانی ۱۵، ۲۰ و ۳۰ روزه تقلیل داده اند».

رئیس انجمن داروسازان ایران، در ادامه سه گزینه را مطرح کرده است که بتوان داروخانه ها را سرپا نگه داشت.

گلایه داروخانه‌ها از شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو+نامه

گلایه داروخانه‌ها از شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو+نامه

