به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، «علیمحمدی» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به همراه «مصطفی آزادبخت» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد شهید شهرستان خرمآباد، نماینده اداره کل بیمه ایران و جمعی از مسئولان استانی با حضور در منزل خانواده شهیدان «مصطفی الیاسی» و «پروین حسنپور»، با این خانواده معزز دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار صمیمانه که باهدف ادای احترام به مقام شامخ شهدا و بررسی مسائل و دغدغههای خانوادههای ایثارگران برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید «مصطفی الیاسی»، معلم بازنشسته، و شهیده «پروین حسنپور» که در حملات رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به منازل مسکونی به فیض شهادت نائل آمدند، بر استمرار خدمترسانی شایسته به خانوادههای معظم شهدا تأکید کردند.
محمدی، در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در نظام اسلامی، اظهار داشت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و ازخودگذشتگی شهدا و صبوری خانوادههای آنان است و خدمت به این خانوادهها، وظیفهای اداری نیست، بلکه مسئولیتی اعتقادی و ملی است.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت در حوزه خدماترسانی، افزود: تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند با هماهنگی و همافزایی، مسائل و مطالبات خانوادههای معظم شهدا را با نگاه ویژه و خارج از بروکراسیهای معمول پیگیری کنند. تکریم عملی این خانوادهها باید در تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای ما نمود عینی داشته باشد.
آزادبخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، نیز در این دیدار با قدردانی از حضور مدیران استانی در منازل خانوادههای شهدا، بیان کرد: زنده نگهداشتن یاد شهدا تنها با برگزاری مراسم محقق نمیشود، بلکه با سرکشی مستمر، شنیدن دغدغهها و رفع مشکلات خانوادههای آنان معنا پیدا میکند. بنیاد شهید با تمام ظرفیت در کنار این خانوادههای معظم خواهد بود.
در پایان این دیدار، از صبر، مقاومت و استقامت خانواده این شهیدان والامقام تقدیر شد و بر تداوم این دیدارها در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا تأکید کردند.
