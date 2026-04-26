۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

رژه خودرویی «لشکر جانفدای جاده‌ها» در خراسان شمالی برگزار می‌شود

بجنورد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی از برگزاری رژه خودرویی«لشکر جانفدای جاده‌ها» در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میقانی اظهار کرد: رژه خودرویی «لشکر جانفدای جاده‌ها» با حضور پرشور ناوگان حمل و نقل کالا و مسافر برون شهری استان، همزمان با ولادت امام رضا (ع) در کنارگذر شمالی بجنورد برگزار خواهد شد.

وی در ادامه بر ضرورت حضور حداکثری و منظم تمامی فعالان عرصه حمل و نقل کالا و مسافر استان تأکید کرد و افزود: مجاهدت و تلاش دست اندرکاران حوزه حمل و نقل جاده ای در طول شبانه روز به خصوص در شرایط بحرانی بر کسی پوشیده نیست و رانندگان خدوم استان در راستای تأمین نیازهای اساسی مردم و چرخش چرخ‌های اقتصادی همیشه پای کار بوده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی با اشاره به سابقه درخشان ناوگان حمل و نقل کالا و مسافر استان در ایام جنگ تحمیلی رمضان مبنی بر جابجایی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از بنادر و مسافران از تهران، خاطرنشان کرد: برگزاری این رژه، ظرفیت ناوگان حوزه حمل و نقل برون شهری و رشادت‌ها و ایثارگری های قشر زحمتکش رانندگان را به نمایش می‌گذارد.

