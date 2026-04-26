  1. سیاست
  2. دولت
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

پزشکیان: روابط ایران و ویتنام قابلیت فراوانی برای گسترش دارد

رئیس جمهور در پیام تبریکی به رئیس جمهور ویتنام گفت: روابط دوجانبه دو کشور  قابلیت فراوانی برای تعمیق و گسترش در راستای منافع دو ملت را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تبریک انتخاب «تو لام» به عنوان رئیس جمهور ویتنام در شانزدهمین دوره مجلس ملی این کشور، تصریح کرد: خرسندم که روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام به عنوان دو کشور مستقل و دارای مواضع اصولی و سیاست خارجی مبتنی بر حقوق بین‌الملل، احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری در عرصه چندجانبه در کلیه زمینه‌ها، در مسیر درستی قرار گرفته است.

رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو کشور، روابط دوجانبه دو کشور قابلیت فراوانی برای تعمیق و گسترش در راستای منافع دو ملت را دارد تاکید کرد: از این‌رو، مایلم آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارتقای سطح روابط دوجانبه و همکاری متقابل در راستای حمایت از چندجانبه‌گرایی اعلام نمایم.

کد مطلب 6811763
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

