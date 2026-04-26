به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، با اشاره به تعویق انتخابات شورای اسلامی کشور با مصوبه شورایعالی امنیت ملی، گفت: در مصوبه آمده که ۶۰ روز پس از پایان رسمی جنگ این انتخابات باید برگزار شود؛ بنابراین ادامه فرایند انتخابات، پس از اعلام رسمی شورایعالی امنیت ملی در زمینه پایان جنگ، انجام خواهد شد.
وی افزود: جلسات منظم ستاد انتخابات کشور همچنان در حال برگزاری است؛ در جلسه اخیر، کمیتههای مختلف ستاد انتخابات گزارش دادند و آخرین وضعیت انتخابات پیش رو و فرآیندهای آن بررسی شد؛ در این خصوص آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد.
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: کلیه فرایندهای مربوط به انتخابات اعم از ثبتنام، تایید صلاحیت، انتشار آگهی و... هم در حوزه شهری و هم در حوزه روستایی که پیش از این اعمال و انجام شده به قوت خود باقی است. به مجرد اعلام پایان جنگ، فرایندهای انتخابات شامل زمانبندی جدید و بازه تبلیغات اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات شوراهای اسلامی کشور، میاندورهای مجلس شورای اسلامی و میاندورهای مجلس خبرگان رهبری گفت: هماهنگیهای لازم در این زمینه با ناظرین محترم (مجلس و شورای نگهبان) صورت گرفته است و داوطلبان مشخص هستند.
اسلامی گفت: ستاد انتخابات کشور به عنوان مجری انتخابات، پاسخگوی سوالات ملت شریف ایران است و درخواست میشود آخرین اخبار این حوزه از طریق ستاد انتخابات کشور پیگیری شود.
نظر شما