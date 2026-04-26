راهبرد «مقابله به مثل» تهران در برابر محاصره و دزدی دریایی آمریکا

خبرگزاری مهر-گروه سیاست: در حالی که تنش‌ها در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس و تنگه هرمز استراتژیک به نقطه جوش رسیده، بیانیه‌های قاطع ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، نشان‌دهنده تغییر فاز راهبردی جمهوری اسلامی ایران از «صبر استراتژیک» به «اقدام تهاجمی-بازدارنده هوشمند» است. رژیم متجاوز آمریکا با تداوم محاصره غیرقانونی بنادر جمهوری اسلامی و راهزنی دریایی، نه تنها روح توافق آتش‌بس موقت را زیر پا گذاشته، بلکه عملاً وارد فاز «تروریسم اقتصادی دریایی» و دزدی سازمان‌یافته شده است. این اقدامات زورگویان، مصداق بارز تجاوز به حقوق حاکمیتی ایران و امنیت انرژی جهانی به شمار می‌رود.

۱. نقض آشکار آتش‌بس و مشروعیت دفاع مشروع

طبق اطلاعیه رسمی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، محاصره دریایی اعمال‌شده توسط ارتش متجاوز آمریکا، یک نقض فاحش آتش‌بس و ادامه جنگ اقتصادی علیه ملت ایران است. از منظر حقوق بین‌الملل و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی، اعمال محاصره و راهزنی بر بنادر یک کشور مستقل در شرایط آتش‌بس، به مثابه تداوم تجاوز نظامی تلقی می‌شود.

نیروهای مسلح مقتدر ایران با تأکید بر «حسن نیت» جمهوری اسلامی در بازگشایی موقت تنگه هرمز برای تردد تجاری، هشدار داده‌اند که این حسن نیت نباید به عنوان نشانه ضعف تفسیر شود. بیانیه‌ها تأکید دارند که اگر امنیت بنادر و شناورهای ایرانی تهدید گردد، «هیچ بندری در خلیج‌فارس و دریای عمان در امان نخواهد ماند» و امنیت بنادر یا برای همه خواهد بود یا برای هیچ‌کس.

این موضع قاطع، ریشه در آموزه‌های انقلابی، تجربه گران‌بهای جنگ تحمیلی و شکست‌های مکرر آمریکا در برابر اراده پولادین ملت ایران دارد.

۲. نقشه راه هوشمندانه ایران برای شکست محاصره و دزدی دریایی

تحلیل‌های نظامی حاکی است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) با بهره‌گیری از ترکیبی هوشمند از جنگ نامتقارن (بر پایه جغرافیای منحصربه‌فرد تنگه هرمز و نقاط خفگی) و قدرت دریایی کلاسیک، آماده مقابله قاطع هستند:

- اسکورت مسلحانه کاروانی: اعزام شناورهای قدرتمند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی (نداجا) و شناورهای تندرو و پیشرفته نیروی دریایی سپاه (ندسا) برای همراهی نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ایرانی. این اقدام، پیام شفاف و بازدارنده‌ای به ناوشکن‌های متجاوز آمریکایی است که هرگونه تعرض به کاروان‌های تحت اسکورت، با پاسخ متقابل و کوبنده مواجه خواهد شد.

- تسلیح شناورهای تجاری و عملیات ویژه: استقرار تیم‌های نخبه تکاوران دریایی سپاه یا تجهیز کشتی‌های تجاری به سیستم‌های پدافندی کوتاه‌برد، تیربارهای سنگین و تجهیزات مقاومتی برای مقابله با تیم‌های بازرسی و توقیف غیرقانونی آمریکایی.

- تاکتیک‌های «نبرد قایق‌ها» و پهپادی: در صورت هرگونه حمله یا تلاش برای توقیف، نیروی دریایی سپاه با انبوه قایق‌های تندرو مجهز به موشک‌های دقیق، پهپادهای انتحاری و مین‌های هوشمند دریایی، شناورهای متجاوز را در نقاط حساس هدف قرار خواهد داد. این دکترین موفق، هزینه سنگین و غیرقابل تحملی بر ناوگان متکبر آمریکایی تحمیل خواهد کرد.

- اشراف اطلاعاتی کامل: رصد لحظه‌ای و دقیق حرکات ناوگروه‌های آمریکایی در دریای عمان و حتی دریای سرخ با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پهپادی، راداری و اطلاعاتی پیشرفته.

این راهبردها، با تکیه بر تجربیات موفق گذشته، قابلیت‌های نامتقارن سپاه و اراده راسخ نیروهای مسلح، تهدیدی جدی و بازدارنده به شمار می‌روند.

۳. تحلیل ابعاد استراتژیک: هشدار نسبت به جنگ سوم تحمیلی

اشاره صریح بیانیه قرارگاه خاتم‌الانبیا به تجربه تلخ آمریکا در «جنگ تحمیلی سوم» ، پیامی روشن و هشدارآمیز به کاخ سفید است: هرگونه محاسبه اشتباه رژیم متجاوز آمریکا می‌تواند به درگیری تمام‌عیار و خسارات جبران‌ناپذیر منجر شود. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر «اشراف اطلاعاتی کامل» بر تحرکات دشمن، آمادگی کامل برای دفاع از منافع ملی و امنیت منطقه‌ای دارد.

تنگه هرمز به عنوان شاهرگ حیاتی انرژی جهان، اکنون به صحنه‌ای برای نمایش اراده ملت ایران تبدیل شده و هرگونه تشدید می‌تواند عواقب جهانی سنگینی به دنبال داشته باشد.

بن‌بست دیپلماتیک یا پاسخ قاطع انقلابی؟

بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز شکست خفت‌بار آمریکا در طبس (عملیات پنجه عقاب)، نیز که روز گذشته منتشر شد یادآوری مجدد این حقیقت الهی است که جمهوری اسلامی هیچ تجاوز و زورگویی به خاک و منافع ملی خود را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. در شرایطی که برخی میانجی‌گران (از جمله هیئت پاکستانی) تلاش‌هایی برای تثبیت آتش‌بس انجام می‌دهند، اصرار رژیم آمریکا بر ادامه دزدی دریایی و محاصره، عملاً راه هرگونه راهکار دیپلماتیک واقعی را مسدود کرده است.

پیام نهایی تهران به جهانیان روشن و قاطع است: اگر کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی نتوانند آزادانه و امن حرکت کنند، امنیت دریانوردی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز برای هیچ کشوری تضمین نخواهد شد. خلیج‌فارس یا برای همه امن خواهد بود یا برای هیچ‌کس.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با توکل به خداوند متعال و تکیه بر حمایت ملت شریف، آماده هرگونه سناریو برای دفاع از عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند. تحولات آتی نشان خواهد داد که اراده پولادین ایران اسلامی بار دیگر بر زورگویی استکبار جهانی فائق خواهد آمد.