امام جمعه بجنورد: کار و تلاش جامعه کارگری ضامن پویایی اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری ظهر روز یکشنیه دیدار نمایندگان کارگران، کارفرمایان و جامعه کار و تلاش استان که در سالن جلسات دفتر نماینده ولی فقیه خراسان شمالی اظهار کرد: کارگران به مثابه ستون چرخه تولید هستند و نقشی تعیینکننده در استمرار تولید و پویایی بازار کار دارند.
وی افزود: سنگر تولید باید حفظ شود و این امر با صیانت از نیروی انسانی و کارگر محقق می شود از این رو تعامل سازنده میان کارگر و کارفرما برای پیشبرد امنیت، اقتدار و اقتصاد کشور دارای اهمیت است.
امام جمعه بجنورد در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به جنگ تحمیلی سوم، گفت: جنگهای اخیر نتیجه زیادهخواهی رژیمهای مستبد است، در این میان سربازان ما با روحیه وطن پرستی از میهن دفاع کردند، در این میان حضور پرشور جامعه کار و تلاش در عرصههای تولید، امیدبخش حفظ آزادی و استقلال کشور شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: هر فرد باید بر اساس جایگاه خود مسوولیتپذیر باشد؛ کارگر و کارفرما هم در سنگر تولید و در مسیر وظایف خود باید برای حفظ امنیت و توسعه کشور گام بردارند.
