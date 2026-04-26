تیم ملی کبدی با چهارمین برد خود فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی‌پوشان کشورمان در این مسابقه که دیدار نیمه نهایی مسابقات بود از همان دقایق ابتدایی با اجرای یک بازی حساب شده و دقیق جریان بازی را در اختیار گرفتند و با برتری مقابل حریف، روند موفق خود در این رقابت‌ها را ادامه دادند و نیمه اول را با نتیجه ۲۵ بر ۱۳ به پایان رساندند.

شاگردان فرهاد کمال غریبی که صبح امروز و در دیداری معوقه برابر سوریه با نتیجه ۵۳ بر ۳۰ به برتری رسیده بودند، با نتیجه ۴۲ بر ۲۹ و کسب چهارمین پیروزی جایگاه خود را در جدول رقابت‌ها تثبیت کردند و موفق به کسب جواز حضور در دیدار فینال شدند.

تیم ملی ایران در این دوره از رقابت‌ها با ترکیب محمد ملاک، مسلم راشکی، علی سورتچی، مبین نظری، امیرحسین علیزاده و ماهان فرجی به عنوان بازیکن و فرهاد کمال غریبی و محسن والوریان به ترتیب در قامت سرمربی و سرپرست حضور دارد.

ملی‌پوشان ایران با تداوم نتایج موفق خود، یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در این دوره از بازی‌های آسیایی ساحلی به شمار می‌روند.