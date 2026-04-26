۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

تیم ملی کبدی با چهارمین برد خود فینالیست شد

تیم ملی کبدی چهارمین دیدار خود در بازی‌های ساحلی آسیا را با برتری برابر سریلانکا به پایان رساند و فینالیست این بازی‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی‌پوشان کشورمان در این مسابقه که دیدار نیمه نهایی مسابقات بود از همان دقایق ابتدایی با اجرای یک بازی حساب شده و دقیق جریان بازی را در اختیار گرفتند و با برتری مقابل حریف، روند موفق خود در این رقابت‌ها را ادامه دادند و نیمه اول را با نتیجه ۲۵ بر ۱۳ به پایان رساندند.

شاگردان فرهاد کمال غریبی که صبح امروز و در دیداری معوقه برابر سوریه با نتیجه ۵۳ بر ۳۰ به برتری رسیده بودند، با نتیجه ۴۲ بر ۲۹ و کسب چهارمین پیروزی جایگاه خود را در جدول رقابت‌ها تثبیت کردند و موفق به کسب جواز حضور در دیدار فینال شدند.

تیم ملی ایران در این دوره از رقابت‌ها با ترکیب محمد ملاک، مسلم راشکی، علی سورتچی، مبین نظری، امیرحسین علیزاده و ماهان فرجی به عنوان بازیکن و فرهاد کمال غریبی و محسن والوریان به ترتیب در قامت سرمربی و سرپرست حضور دارد.

ملی‌پوشان ایران با تداوم نتایج موفق خود، یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در این دوره از بازی‌های آسیایی ساحلی به شمار می‌روند.

