۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

۳۰۰ نفر از استان بوشهر به سرزمین وحی اعزام می شوند

بوشهر- مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر با اشاره به کاهش سهمیه اعزام اهالی استان بوشهر گفت: ۳۰۰ نفر از استان بوشهر به سرزمین وحی اعزام می شوند.

مهدی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هماهنگی و همراهی خوبی برای برگزاری حج تمتع صورت گرفته و در استان بوشهر نیز شاهد مشارکت و همکاری خوبی از سوی دستگاه های مختلف هستیم.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۹۰۰ نفر از استان بوشهر به سرزمین وحی اعزام شدند افزود: امسال هم سهمیه ۹۰۰ نفر را داشتیم ولی به خاطر شرایطی که در سطح کشور حاکم بود، کل سهمیه کاهش یافته و سهمیه استان نیز به ۳۰۰ نفر رسیده است.

مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر خاطرنشان کرد:به خاطر آسیب های وارد شده به فرودگاه بوشهر، زائران این استان از طریق فرودگاه شهید دستغیب شیراز اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه از ۱۵ اردیبشت ماه اعزام زائران استان بوشهر به سرزمین وحی آغاز می شود تاکید کرد: ۲ کاروان اهل تشیع هر یک به ظرفیت ۱۲۵ نفر از طریق فرودگاه شیراز اعزام می شوند.

صداقت خاطرنشان کرد: همچنین ۵۰ نفر از اهل سنت نیز ۱۹ اردیبهشت ماه از طریق فرودگاه شیراز به سرزمین وحی اعزام می شوند.

