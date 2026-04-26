۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

هشدار تخلیه فوری ارتش رژیم صهیونیستی برای هفت شهرک در جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس و تجاوزهای وحشیانه خود از ساکنان هفت شهرک در شمال رود لیتانی در جنوب لبنان خواست که مناطق خود را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی برای ساکنان مناطق شمال رود لیتانی در جنوب لبنان هشدار تخلیه فوری صادر کرد.

آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ساکنان لبنان را که در شهرک های مفدون، شوکین، یحمار، ارنون، زوتر الشرقیه، زوتر الغربیه و کفار تبنیت قرار دارند، تهدید کرد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی از ساکنان بیش از بیست روستای جنوب لبنان خواست که به سمت جنوب حرکت نکنند و از ساکنمان ۵۰ روستا دیگر نیز خواست که به روستاهای خود برنگردند.

این در حالی است که وزارت بهداشت لبنان از شهادت هفت لبنانی و زخمی شدن ۲۴ نفر دیگر از جمله سه کودک در حملات روز گذشته رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داد.

