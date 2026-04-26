به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی ساعتی قبل با یک پهپاد منطقه علی الطاهر واقع در نبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

علاوه بر این حملات توپخانه ای این رژیم منطقه یحمر الشقیف در جنوب لبنان را دربر گرفت.

حملات هوایی اشغالگران صهیونیست شامل منطقه زوطر شرقی نیز می شود.

لازم به ذکر است دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به ارتش دستور تشدید حملات به جنوب لبنان را داده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی دستور حملات گسترده به جنوب لبنان را صادر کرده است، که این رژیم از همان روز اول برقراری آتش بس در لبنان نقض آتش بس را کلید زد.