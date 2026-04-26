به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد، در دفاع از ملت و کشور لبنان و در پاسخ به نقض پی در پی آتش بس توسط دشمن صهیونیستی، رزمندگان مجاهد با یک پهپاد انتحاری محل تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه الطیبه را هدف قرار دادند.

بر اساس این بیانیه، عملیات مذکور به صورت موفقیت آمیزی باعث برجای ماندن تلفات در میان صهیونیست ها شده است.

رسانه های صهیونیستی نیز دقایقی قبل گزارش دادند، یک واقعه امنیتی سخت در جنوب لبنان رخ داده است. نظامیان زخمی شده به بیمارستان های زیو و رامبام منتقل شده اند.

لازم به ذکر است دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به ارتش دستور تشدید حملات به جنوب لبنان را داده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی دستور حملات گسترده به جنوب لبنان را صادر کرده است، که این رژیم از همان روز اول برقراری آتش بس در لبنان نقض آتش بس را کلید زد.