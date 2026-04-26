خبرگزاری مهر، گروه استانها: حضرت علی بن موسیالرضا(ع) جایگاهی ویژه در تبیین معارف دینی و هدایت جامعه دارند. سیره و سبک زندگی آن حضرت تنها محدود به یک دوره تاریخی نیست، بلکه مجموعهای از آموزههای اخلاقی، علمی و اجتماعی است که میتواند در هر زمان راهنمای انسانها باشد. بررسی زندگی امام رضا(ع) نشان میدهد که ایشان در کنار هدایت معنوی جامعه، نقش مهمی در تربیت انسانهای آگاه و مسئولیتپذیر ایفا کردند.
دوران امامت امام هشتم(ع) یکی از حساسترین مقاطع تاریخ اسلام بود؛ زمانی که فضای سیاسی و فکری جامعه با چالشهای فراوانی روبهرو بود. در چنین شرایطی، آن حضرت با درایت، عقلانیت و روشنگری، به تبیین حقیقت اسلام پرداختند و از فرصتهای موجود برای گسترش دانش، اخلاق و معارف ناب اسلامی بهره بردند. همین رویکرد هوشمندانه سبب شد مکتب رضوی به الگویی ماندگار در عرصه تربیت و هدایت جامعه تبدیل شود.
از سوی دیگر، سیره امام رضا(ع) تنها در حوزه مباحث علمی و سیاسی خلاصه نمیشود، بلکه ابعاد گستردهای از زندگی فردی و اجتماعی انسان را دربر میگیرد؛ از شیوه تعامل با دیگران و تکریم انسانها گرفته تا توجه به تربیت فرزندان، اخلاق اجتماعی و پایبندی به عبادتهایی همچون نماز اول وقت. این آموزهها میتواند برای خانوادهها و جامعه امروز الهامبخش باشد و مسیر تربیت نسلی آگاه، اخلاقمدار و مسئول را روشن سازد.
خورشید طوس؛ الگوی خانوادههای امروز
سیده فهیمه لامعی، مربی جهاد تبیین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عقلانیت، مهربانی و تربیت عملی در مکتب رضوی، میتواند راهنمایی روشن برای پرورش نسل آگاه و استوار در روزگار ما باشد.
مربی جهاد تبیین با اشاره به ابعاد تربیتی سیره امام علی بن موسیالرضا(ع) بیان کرد: در نگاه کلان به سیره اهلبیت(ع)، دوران امامت امام رضا(ع) یکی از مهمترین مقاطع در جهاد تبیین و گسترش معارف اسلامی به شمار میرود.
وی گفت: همانگونه که در کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» از رهبر شهید انقلاب نیز تبیین شده است، امام رضا(ع) در برابر فضای پیچیده سیاسی و جنگ شناختی دوران مأمون عباسی، رویکردی فعالانه اتخاذ کردند و از فرصت ایجاد شده برای نشر معارف ناب اسلامی و آگاهسازی جامعه بهره بردند.
لامعی افزود: در مکتب رضوی، تربیت تنها به معنای انتقال مفاهیم نیست، بلکه بیداری عقل و اندیشه انسانهاست و امام رضا(ع) همواره بر یادگیری و نشر علوم تأکید داشتند.
مربی جهاد تبیین ادامه داد: در روایتی که در کتاب «بحارالانوار» نقل شده، امام رضا(ع) میفرمایند: «خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را زنده کند؛ علوم ما را فراگیرد و به مردم بیاموزد» که این سخن نشاندهنده جایگاه علم و آگاهی در تربیت اسلامی است.
وی با اشاره به سیره آن حضرت در تربیت فرزند بیان کرد: امام رضا(ع) بر تکریم شخصیت کودکان تأکید ویژهای داشتند و با محبت و احترام با آنان رفتار میکردند و والدین را نیز به رعایت عدالت میان فرزندان و پرهیز از رفتارهای تحقیرآمیز سفارش میکردند.
لامعی افزود: کودکی که با کرامت نفس و احترام رشد کند، در بزرگسالی نیز انسانی عزتمند خواهد بود و کمتر به سمت لغزشها و آسیبهای اخلاقی سوق پیدا میکند.
مربی جهاد تبیین با اشاره به اخلاق عملی امام رضا(ع) گفت: در منابع روایی آمده است که آن حضرت هرگز با سخن خود کسی را نمیآزردند، سخن دیگران را قطع نمیکردند و با خدمتکاران و غلامان بر سر یک سفره مینشستند که این رفتارها خود بهترین شیوه تربیتی برای جامعه بود.
وی تأکید کرد: امروز که خانوادهها با چالشهای فرهنگی و تربیتی روبهرو هستند، الگو گرفتن از سیره امام رضا(ع) و تقویت محبت، عقلانیت و اخلاق در خانواده میتواند زمینهساز تربیت نسلی آگاه و مسئولیتپذیر در جامعه باشد.
ضرورت بازخوانی معارف امام رضا(ع) با زبان امروز برای مخاطبان جهانی
حجتالاسلام مهدی مهدوی عارف، مدیر مؤسسه امیربیان خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم شناخت جامع از شخصیت امام رضا(ع)، اظهار کرد: معارف و آموزههای آن حضرت ظرفیت پاسخگویی به بسیاری از مسائل امروز بشر را دارند و باید با بیانی روزآمد و با استفاده از ابزارهای نوین به جامعه جهانی معرفی شوند.
مدیر مؤسسه امیربیان خراسان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مقام معظم رهبری شهید، آیتالله خامنهای رضوانالله تعالی علیه، بیان کرد: تلاش میکنم مطالبی که بیان میشود با بهرهگیری از فرمایشات ایشان ارائه شود.
وی درباره چگونگی دستیابی به شناختی جامع از شخصیت امام رضا(ع) گفت: برای دستیابی به یک شناخت دقیق و جامع از زندگی آن حضرت، باید سه بُعد اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ نخست بُعد معنوی و الهی که به جایگاه قدسی، مقام عصمت و ارتباط ویژه امام با خداوند متعال مربوط میشود.
مهدوی عارف ادامه داد: بُعد دوم، بُعد علمی و تربیتی است که شامل تعالیم، بیانات و سیره عملی امام رضا(ع) در حوزههایی مانند اخلاق، احکام و شیوههای صحیح تعامل اجتماعی میشود. بُعد سوم نیز بُعد سیاسی زندگی ایشان است که در آن راهبرد کلان امام برای شکلدهی به جامعه اسلامی و تحقق حاکمیت دینی قابل بررسی است.
مدیر مؤسسه امیربیان خراسان به موضوع پذیرش ولایتعهدی از سوی امام رضا(ع) اشاره کرد و افزود: این مسئله را باید در چارچوب یک مبارزه سیاسی هوشمندانه و پیچیده میان امام رضا(ع) و مأمون عباسی تحلیل کرد.
وی گفت: مأمون که حاکمی زیرک بود، با اهداف خاصی ابتدا پیشنهاد خلافت و سپس ولایتعهدی را مطرح کرد، اما امام رضا(ع) با درایتی کمنظیر این موقعیت را به فرصتی برای تبیین حقانیت جریان امامت و افشای نیتهای پشت پرده تبدیل کردند.
مهدوی عارف تصریح کرد: این اقدام در نهایت معادلات سیاسی مأمون را برهم زد و او را در بنبستی جدی قرار داد؛ تا جایی که برای رهایی از این وضعیت، به حذف فیزیکی امام متوسل شد.
مدیر مؤسسه امیربیان خراسان با اشاره به وظیفه امروز جامعه در معرفی سیره و کلمات امام رضا(ع) گفت: مهمترین وظیفه ما استخراج معارف عمیق و ارزشمند آن حضرت و ارائه آنها با زبانی قابل فهم برای مخاطب امروز است.
وی خاطرنشان کرد: آموزههای امام رضا(ع) ظرفیت پاسخگویی به بسیاری از مسائل معاصر را دارند؛ از نحوه تعامل با پیروان ادیان مختلف گرفته تا موضوعاتی همچون اخلاق اجتماعی و حتی توجه به حقوق حیوانات. از اینرو لازم است این معارف با بیانی روزآمد، رویکردی هنرمندانه و با بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی عرضه شوند تا در سطحی فراتر از یک دانش تخصصی محدود، در سطح جهانی مورد استفاده قرار گیرند.
اهمیت نماز اول وقت در سیره امام رضا(ع)
سید جواد مهدوی، کارشناس دینی، با اشاره به سیره و زندگی امام رضا(ع) بر اهمیت نماز اول وقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روایات اهلبیت(ع) نماز به عنوان ستون دین معرفی شده و پذیرش سایر اعمال نیز به قبولی نماز وابسته است.
کارشناس دینی بیان کرد: امیدواریم خدای متعال دنیا و آخرت ما را با اهلبیت(ع) بهویژه امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) گره بزند و ما را در مسیر حق تا ظهور حضرت صاحبالزمان(عج) ثابتقدم نگه دارد.
وی با اشاره به سیره زندگی امام هشتم شیعیان گفت: زندگی امام رضا(ع) سرشار از مبارزهای خستگیناپذیر و دائمی در مسیر حق بوده است. این سیره میتواند برای جامعه امروز الهامبخش باشد و راه و روش اهلبیت(ع) را برای مردم روشنتر کند.
مهدوی ادامه داد: بصیرت و آگاهی مردم در مقاطع مختلف نشان داده است که جامعه اسلامی با تکیه بر آموزههای اهلبیت(ع) در مسیر حق حرکت میکند و با حفظ انسجام و وحدت، راه شهدا و ارزشهای دینی را دنبال میکند.
این کارشناس دینی با اشاره به اهمیت توجه به سیره اهلبیت(ع) در زندگی فردی و اجتماعی افزود: حرکتهایی که در جامعه اسلامی شکل گرفته، ریشه در اعتقادات عمیق دینی و فرهنگ اهلبیت(ع) دارد و این مسیر از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون در راستای آمادگی برای تحقق وعدههای الهی و گسترش عدالت ادامه داشته است.
وی به یک نکته اخلاقی مهم در کلام امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: در روایتی از امام هشتم آمده است که «هرگز نماز اول وقت را به تأخیر نیندازید». این توصیه نشاندهنده جایگاه ویژه نماز در دین اسلام است.
مهدوی با بیان اینکه نماز ستون دین معرفی شده است، خاطرنشان کرد: در روایات آمده است اگر نماز انسان پذیرفته شود، سایر اعمال او نیز پذیرفته خواهد شد و اگر نماز پذیرفته نشود، دیگر اعمال نیز مورد قبول واقع نمیشود.
کارشناس دینی ادامه داد: همانگونه که ستون، خیمه یا خانه را برپا نگه میدارد، نماز نیز ستون دین و اساس دیگر اعمال است. از اینرو، توجه به نماز و بهویژه اقامه آن در اول وقت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی تأکید کرد: لازم است مؤمنان نماز را با کیفیت مطلوب، توجه قلبی و در نخستین زمان آن اقامه کنند تا مشمول عنایات الهی و توجه اهلبیت(ع) قرار گیرند.
مهدوی ابراز امیدواری کرد که همه مسلمانان با عمل به توصیههای اهلبیت(ع) و پیروی از سیره امامان معصوم(ع)، در مسیر ایمان و ارزشهای دینی ثابتقدم بمانند.
خورشید طوس الگویی زنده برای زندگی امروز است
بازگشت به سیره و سبک زندگی امام رضا(ع) میتواند راهی روشن برای تقویت بنیانهای اخلاقی و معنوی جامعه باشد. در مکتب رضوی، محبت، احترام متقابل، علمآموزی و توجه به کرامت انسان جایگاهی اساسی دارد؛ ارزشهایی که اگر در محیط خانواده تقویت شوند، زمینهساز رشد نسلهایی آگاه و متعهد خواهند بود.
خورشید طوس تنها یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه الگویی زنده برای زندگی امروز است. رفتار کریمانه، توجه به گفتگو و علم، احترام به دیگران و پایبندی به عبادت از جمله ویژگیهایی است که در سیره آن حضرت جلوهگر شده و میتواند راهنمای خانوادهها در تربیت فرزندانی با هویت دینی و اخلاقی باشد.
بیتردید بازخوانی معارف رضوی و ارائه آن با زبان و ابزارهای روز، میتواند پیام این مکتب نورانی را به نسل جدید و حتی مخاطبان جهانی منتقل کند. اگر جامعه امروز بتواند از این گنجینه معنوی بهره گیرد، سیره امام رضا(ع) همچنان همچون خورشیدی تابان، مسیر زندگی انسانها و خانوادهها را روشن خواهد کرد.
نظر شما