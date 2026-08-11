به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع)، کتاب‌های دارای «نشان رشد» با موضوع زندگی، سیره و معارف آن حضرت، انتخابی مناسب برای خانواده‌ها، معلمان، مربیان و دانش‌آموزان است.

این آثار که پس از ارزیابی‌های تخصصی موفق به دریافت نشان رشد شده‌اند، از نظر محتوایی، تربیتی، ادبی و هنری مورد تأیید قرار گرفته و برای ورود به مدارس بلامانع تشخیص داده شده‌اند.

قصه مهر

برای مخاطبان کودک، کتاب «قصه مهر» سروده کامران شرفشاهی با تصویرگری مرجان خدامرادی و منتشرشده توسط مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان، داستان منظوم مادری را روایت می‌کند که سال‌ها آرزوی داشتن فرزند را در دل دارد و با توسل به امام رضا(ع)، لطف و کرامت الهی شامل حال او می‌شود.

این کتاب ۱۲ صفحه‌ای که در سال ۱۴۰۲ منتشر شده، دارای نشان رشد درجه ۳ است و برای دانش‌آموزان پایه‌های اول تا سوم ابتدایی مناسب است. روایت شاعرانه و تصویرگری جذاب آن، مفاهیمی همچون امید، دعا، توکل و محبت به اهل‌بیت(ع) را به زبانی کودکانه منتقل می‌کند.

هشت آرزو

کتاب «هشت آرزو» نوشته طاهره خردور و منتشرشده توسط به‌نشر، مجموعه‌ای از خاطرات و دل‌نوشته‌های صمیمانه کودکان درباره زیارت امام رضا(ع) است. این اثر با زبانی ساده، احساسات، آرزوها و تجربه‌های معنوی کودکان را روایت می‌کند و آنان را به تقویت ارتباط قلبی با امام مهربانی‌ها تشویق می‌کند.

این کتاب ۲۸ صفحه‌ای که در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، دارای نشان رشد درجه ۳ است و برای دانش‌آموزان پایه‌های سوم تا ششم ابتدایی در درس هدیه‌های آسمان پیشنهاد می‌شود. محورهای اصلی آن شامل خاطره‌نویسی، ادبیات کودک، امید، آرزو و انس با امام رضا(ع) است.

مهربان‌ترین

کتاب «مهربان‌ترین» نوشته مجید ملامحمدی و منتشرشده توسط انتشارات زائر رضوی، نوجوانان را با روایت‌هایی خواندنی از زندگی امام رضا(ع)، به‌ویژه سفر تاریخی آن حضرت از مدینه به مرو، همراه می‌کند. روایت کتاب از زبان همراهان و راویان مختلف، فضایی متفاوت و جذاب برای مخاطب نوجوان ایجاد کرده است.

این اثر ۸۴ صفحه‌ای که در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، دارای نشان رشد درجه ۲ است و برای دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا نهم مناسب است. هویت دینی، سبک زندگی مؤمنانه و آشنایی با سیره رضوی از مهم‌ترین محورهای این کتاب به شمار می‌رود.

به وقت آفتاب

کتاب «به وقت آفتاب» به قلم آسیه عزیزصحرا، مسعود شیخ‌حسینی، مطهره شیرانی و طهورا دانشگر و منتشرشده توسط انتشارات زائر رضوی، زندگی امام رضا(ع) را از دوران حضور در مدینه تا سفر به مرو، ولایتعهدی و شهادت آن حضرت، در قالب شش روایت داستانی و با چاشنی درام بازگو می‌کند.

این کتاب ۱۳۲ صفحه‌ای که در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، موفق به دریافت نشان رشد درجه یک شده و برای دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا نهم متوسطه اول مناسب است. روایت‌های کوتاه و داستانی کتاب، نوجوانان را با مهم‌ترین فرازهای زندگی امام هشتم(ع) آشنا می‌کند.

نماز در سیره و سخن امام رضا(ع)

کتاب «نماز در سیره و سخن معصومین (امام رضا(ع))» نوشته حسین قنادی و منتشرشده توسط مؤسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز، با استناد به منابع معتبر حدیثی و تاریخی، دیدگاه‌ها، توصیه‌ها و سیره عملی امام رضا(ع) درباره جایگاه نماز را تبیین می‌کند.

این کتاب ۲۶۸ صفحه‌ای که در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، دارای نشان رشد درجه ۳ است و برای دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم، معلمان و دانشجومعلمان مناسب است. کتاب در فصل‌های مختلف به فضیلت، آداب، آثار تربیتی و نقش نماز در زندگی فردی و اجتماعی از منظر امام رضا(ع) می‌پردازد.

این آثار با بهره‌گیری از قالب‌های متنوعی همچون شعر، خاطره، داستان، زندگی‌نامه و پژوهش، تلاش می‌کنند مفاهیم بلند سیره رضوی را با بیانی متناسب با سن مخاطبان به نسل جدید منتقل کنند و زمینه آشنایی عمیق‌تر کودکان و نوجوانان با ارزش‌هایی همچون ایمان، امید، کرامت، مهربانی، عبادت، اخلاق، معرفت و سبک زندگی اسلامی را فراهم آورند.

«نشان رشد» به کتاب‌هایی اعطا می‌شود که پس از بررسی‌های تخصصی از نظر محتوایی، تربیتی، ادبی و هنری، برای مطالعه مخاطبان کودک و نوجوان مناسب تشخیص داده شده‌اند و می‌توانند انتخابی مطمئن برای خانواده‌ها، معلمان، مربیان و کتابداران در ترویج فرهنگ مطالعه و تعمیق آموزه‌های دینی باشند.