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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

آشنایی نسل جدید با سیره امام رضا(ع) از دریچه کتاب‌های دارای «نشان رشد»

آشنایی نسل جدید با سیره امام رضا(ع) از دریچه کتاب‌های دارای «نشان رشد»

همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع)، مطالعه آثار داستانی و تربیتی متناسب با گروه‌های سنی کودک و نوجوان، فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جدید با سیره هشتمین امام شیعیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع)، کتاب‌های دارای «نشان رشد» با موضوع زندگی، سیره و معارف آن حضرت، انتخابی مناسب برای خانواده‌ها، معلمان، مربیان و دانش‌آموزان است.

این آثار که پس از ارزیابی‌های تخصصی موفق به دریافت نشان رشد شده‌اند، از نظر محتوایی، تربیتی، ادبی و هنری مورد تأیید قرار گرفته و برای ورود به مدارس بلامانع تشخیص داده شده‌اند.

قصه مهر

برای مخاطبان کودک، کتاب «قصه مهر» سروده کامران شرفشاهی با تصویرگری مرجان خدامرادی و منتشرشده توسط مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان، داستان منظوم مادری را روایت می‌کند که سال‌ها آرزوی داشتن فرزند را در دل دارد و با توسل به امام رضا(ع)، لطف و کرامت الهی شامل حال او می‌شود.

این کتاب ۱۲ صفحه‌ای که در سال ۱۴۰۲ منتشر شده، دارای نشان رشد درجه ۳ است و برای دانش‌آموزان پایه‌های اول تا سوم ابتدایی مناسب است. روایت شاعرانه و تصویرگری جذاب آن، مفاهیمی همچون امید، دعا، توکل و محبت به اهل‌بیت(ع) را به زبانی کودکانه منتقل می‌کند.

هشت آرزو

کتاب «هشت آرزو» نوشته طاهره خردور و منتشرشده توسط به‌نشر، مجموعه‌ای از خاطرات و دل‌نوشته‌های صمیمانه کودکان درباره زیارت امام رضا(ع) است. این اثر با زبانی ساده، احساسات، آرزوها و تجربه‌های معنوی کودکان را روایت می‌کند و آنان را به تقویت ارتباط قلبی با امام مهربانی‌ها تشویق می‌کند.

این کتاب ۲۸ صفحه‌ای که در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، دارای نشان رشد درجه ۳ است و برای دانش‌آموزان پایه‌های سوم تا ششم ابتدایی در درس هدیه‌های آسمان پیشنهاد می‌شود. محورهای اصلی آن شامل خاطره‌نویسی، ادبیات کودک، امید، آرزو و انس با امام رضا(ع) است.

مهربان‌ترین

کتاب «مهربان‌ترین» نوشته مجید ملامحمدی و منتشرشده توسط انتشارات زائر رضوی، نوجوانان را با روایت‌هایی خواندنی از زندگی امام رضا(ع)، به‌ویژه سفر تاریخی آن حضرت از مدینه به مرو، همراه می‌کند. روایت کتاب از زبان همراهان و راویان مختلف، فضایی متفاوت و جذاب برای مخاطب نوجوان ایجاد کرده است.

این اثر ۸۴ صفحه‌ای که در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، دارای نشان رشد درجه ۲ است و برای دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا نهم مناسب است. هویت دینی، سبک زندگی مؤمنانه و آشنایی با سیره رضوی از مهم‌ترین محورهای این کتاب به شمار می‌رود.

به وقت آفتاب

کتاب «به وقت آفتاب» به قلم آسیه عزیزصحرا، مسعود شیخ‌حسینی، مطهره شیرانی و طهورا دانشگر و منتشرشده توسط انتشارات زائر رضوی، زندگی امام رضا(ع) را از دوران حضور در مدینه تا سفر به مرو، ولایتعهدی و شهادت آن حضرت، در قالب شش روایت داستانی و با چاشنی درام بازگو می‌کند.

این کتاب ۱۳۲ صفحه‌ای که در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، موفق به دریافت نشان رشد درجه یک شده و برای دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا نهم متوسطه اول مناسب است. روایت‌های کوتاه و داستانی کتاب، نوجوانان را با مهم‌ترین فرازهای زندگی امام هشتم(ع) آشنا می‌کند.

نماز در سیره و سخن امام رضا(ع)

کتاب «نماز در سیره و سخن معصومین (امام رضا(ع))» نوشته حسین قنادی و منتشرشده توسط مؤسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز، با استناد به منابع معتبر حدیثی و تاریخی، دیدگاه‌ها، توصیه‌ها و سیره عملی امام رضا(ع) درباره جایگاه نماز را تبیین می‌کند.

این کتاب ۲۶۸ صفحه‌ای که در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، دارای نشان رشد درجه ۳ است و برای دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم، معلمان و دانشجومعلمان مناسب است. کتاب در فصل‌های مختلف به فضیلت، آداب، آثار تربیتی و نقش نماز در زندگی فردی و اجتماعی از منظر امام رضا(ع) می‌پردازد.

این آثار با بهره‌گیری از قالب‌های متنوعی همچون شعر، خاطره، داستان، زندگی‌نامه و پژوهش، تلاش می‌کنند مفاهیم بلند سیره رضوی را با بیانی متناسب با سن مخاطبان به نسل جدید منتقل کنند و زمینه آشنایی عمیق‌تر کودکان و نوجوانان با ارزش‌هایی همچون ایمان، امید، کرامت، مهربانی، عبادت، اخلاق، معرفت و سبک زندگی اسلامی را فراهم آورند.

«نشان رشد» به کتاب‌هایی اعطا می‌شود که پس از بررسی‌های تخصصی از نظر محتوایی، تربیتی، ادبی و هنری، برای مطالعه مخاطبان کودک و نوجوان مناسب تشخیص داده شده‌اند و می‌توانند انتخابی مطمئن برای خانواده‌ها، معلمان، مربیان و کتابداران در ترویج فرهنگ مطالعه و تعمیق آموزه‌های دینی باشند.

کد مطلب 6914247
زهرا ناری

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