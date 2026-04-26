به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی در اولین ایستگاه سفر خود، در نشستی صمیمانه با دکتر مهدی یونسی، استاندار مازندران، راهکارهای تقویت تعاملات استانی برای بهبود وضعیت معیشتی، مسکن و اشتغال جامعه هدف را مورد بررسی قرار خواهد داد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با سفر به شهرستان بابلسر، از نمایشگاه معرفی خدمات بهزیستی و نمایشگاه نقاشی توانخواهان مرکز آموزشی توانبخشی رشدی هوشی "آراد"بازدید میکند تا از نزدیک در جریان توانمندیهای هنری افراد کم توان ذهنی قرار گیرد.
شرکت در نشست «قرارگاه مدیریت محلهمحور»، از دیگر برنامههای محوری این سفر است که با هدف بررسی دقیق چالشهای گروههای هدف و اتخاذ تصمیمات عملیاتی در سطح محلات پیشبینی شده است.
حسینی همچنین در ادامه برنامههای خود، در شورای اداری بهزیستی استان مازندران حضور یافته و سیاست های نوین سازمان در سال ۱۴۰۵ را تبیین خواهد کرد و پس از آن با حضور در منزل خانواده شهید جنگ رمضان از صبر و ولایتمداری خانواده این شهید والامقام تجلیل بعمل می آورد.
همچنین با سفر به سرخرود، از مرکز سالمندان "اریکه آرامش" این شهر بازدید و با پیشکسوتان تحت پوشش دیدار و نشستی با مراکز، موسسات وانجمن های تحت نظارت بهزیستی استان خواهد داشت.
پایانبخش برنامههای سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور به مازندران، حضور در برنامه تلویزیونی «پیگیری خبر» است که طی آن، نتایج دستاوردها و مصوبات این سفر جهت اطلاع مردم شریف و خانواده بزرگ بهزیستی استان تشریح خواهد شد.
