بزرگترین کتابخانه خاورمیانه در اراک به بهره برداری می رسد

جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی بزرگ ترین کتابخانه غرب کشور که از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و در مراحل پایانی قرار دارد.

وی افزود: این کتابخانه با هدف تبدیل شدن به قطب فرهنگی غرب کشور طراحی و در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۸۷ متر مربع احداث شده است.

لنجابی تصریح کرد: بخش‌های نابینایان، نوجوانان، مادر و کودک، کم‌توانان جسمی، نسخ خطی، اداری، رستوران، بازارچه کتاب، گنجینه نسخ خطی، گالری، مخزن اصلی کتاب، نشریات، کتب صوتی، فعالیت‌های مجازی، کافه کتاب، بخش باستان‌شناسی میراث فرهنگی، کارگاه آموزشی، اتاق کنفرانس و جلسات، اتاق مطالعات آزاد و گروهی و سالن آمفی تئاتر از جمله بخش‌های پیش‌بینی شده در این طرح است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به امکانات فنی و تأسیساتی این پروژه ادامه داد: سیستم سرمایش و گرمایش چیلر و موتورخانه، اطفای حریق، هوشمندسازی شبکه، دیزل ژنراتور برق اضطراری، اتاق تأسیسات مکانیکی و برقی، آسانسور و پارکینگ از جمله این امکانات است.

وی با اشاره به بهره برداری از بزرگترین کتابخانه خاورمیانه در اراک گفت: تاکنون حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از محل تملک دارایی‌ها برای ساخت این کتابخانه هزینه شده و برای تکمیل آن به حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.