لنجابی: بهره برداری از کتابخانه آوه نیازمند ۸۰ میلیارد ریال اعتبار است

جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات احداث کتابخانه عمومی شهر آوه در حال اجراست و مرحله اسکلت بتنی و دیوارچینی این پروژه به پایان رسیده است.
وی افزود: کتابخانه عمومی شهر آوه با زیربنای ۳۲۵ مترمربع در حال احداث است و پس از تکمیل مرحله اسکلت بتنی و دیوارچینی، وارد فازهای بعدی اجرایی می شود.
لنجابی تصریح کرد: برای احداث این کتابخانه اعتباری ۸۰ میلیارد ریالی پیش بینی شده است که در صورت تخصیص منابع مالی این پروژه آماده بهره برداری می گردد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: برای این پروژه فرهنگی، اجرای ۵۱ متر دیوارکشی و ۱۵۰ مترمربع محوطهسازی نیز پیشبینی شده است.
وی تاکید کرد: این پروژه فرهنگی در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع که توسط خیر نیکاندیش خلیلی تهرانی اهدا شده در حال احداث است.
لنجابی افزود: احداث این کتابخانه گامی مؤثر در ارتقای سرانه فضای مطالعه و تسهیل دسترسی شهروندان، بهویژه جوانان و دانشآموزان شهر آوه، به منابع مکتوب و فضاهای آموزشی محسوب میشود.
وی بیان کرد: شهر آوه در بخش مرکزی شهرستان ساوه واقع شده و با توجه به رشد جمعیت و نیازهای فرهنگی، ایجاد زیرساختهایی مانند کتابخانه از مطالبات دیرینه مردم این منطقه به شمار میرود.
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