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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

عامل قطع ۵۰۰ درخت در الوار گرمسیری بازداشت شد

عامل قطع ۵۰۰ درخت در الوار گرمسیری بازداشت شد

اندیمشک - رئیس دادگاه بخش الوار گرمسیری گفت: عامل قطع ۵۰۰ درخت در الوار گرمسیری بازداشت شد و دستور جلب دیگر افراد مرتبط نیز صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد اسدی اصل ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر قطع درختان جنگلی در بستر سد کرخه واقع در حوزه بخش الوار گرمسیری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست پس از بررسی‌های میدانی و احراز صحت موضوع، با دستور قضایی موفق به بازداشت یکی از عاملان این تخلف شدند.

رئیس دادگاه بخش الوار گرمسیری تصریح کرد: متهم با قطع بیش از ۵۰۰ اصله درخت، قصد داشت این اراضی را به زمین کشاورزی تبدیل کند که در همین رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است.

اسدی اصل گفت: با توجه به اینکه سه نفر دیگر از عوامل این اقدام با هویت مشخص متواری هستند، دستور جلب و دستگیری آنان نیز صادر شده است.

وی افزود: صیانت از محیط زیست و به ویژه پوشش جنگلی از خطوط قرمز دستگاه قضا است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماض و تسامحی پذیرفته نخواهد شد.

کد مطلب 6859906

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    نظرات

    • نواب IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      2 0
      پاسخ
      حداقل حکم باید حبس ابد باشد یا مجبور کردن به کاشت ۵۰۰ هزار نهال و مراقبت به مدت ۲۰ سال

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