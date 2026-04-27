  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

ضرب الاجل مدیرکل تعزیرات تهران برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی

ضرب الاجل مدیرکل تعزیرات تهران برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با تعیین ضرب‌الاجل، بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ارزی و تکمیل اطلاعات آنها برای تسهیل فرآیند رفع تعهدات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی در سال جدید با هدف بررسی روند اجرای تکالیف قانونی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها برگزار شد.

این نشست با حضور مدیرکل، معاونین و رؤسای شعب رسیدگی به تخلفات ارزی تشکیل شد و در آن، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته، وضعیت پرونده‌های مفتوح، نواقص اطلاعاتی برخی پرونده‌ها و چالش‌های موجود در فرآیند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، احمد جعفری نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با تعیین ضرب‌الاجل، بر رسیدگی سریع‌ تر و دقیق ‌تر به پرونده‌های ارزی تأکید کرد و خواستار اصلاح و تکمیل اطلاعات پرونده‌ها در مرحله رسیدگی به منظور تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی در روز پنج شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های تعهدات ارزی به عنوان محکومیت افراد حقیقی تشکیل شد.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی مؤثر میان شعب تخصصی و نظارت مستمر بر روند رسیدگی‌ها تأکید کرد.

در پایان مقرر شد با برنامه‌ریزی منسجم، پایش مستمر عملکرد شعب و پیگیری دقیق پرونده‌ها، فرآیند رسیدگی به تخلفات ارزی در سال جاری با انسجام، سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

کد مطلب 6812745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها