اصابت ۲۱ موشک سنگرشکن به حریم سعدآباد

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد سه‌شنبه (۲۶ اسفند ۱۴۰۴)، سه بنای تاریخی «کاخ سبز»، «موزه برادران امیدوار» و «کوشک (عمارت والی)» در مجموعه سعدآباد بر اثر موج انفجارهای متعدد ناشی از حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار آسیب جدی و خسارت شدند.

حفاظت اضطراری و نقش درختان کهن

فتح‌الله نیازی، مدیر موزه هنرهای زیبا و مشاور فنی و مرمت مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر در مرحله حفاظت اضطراری، فرآیند نجات‌بخشی و آواربرداری هستیم و پس از پایان جنگ، عملیات مرمت را آغاز خواهیم کرد.

وی با اشاره به اهمیت درختان در حفظ آثار تاریخی افزود: در دوران‌های مختلف، برخی درختان محوطه سعدآباد قطع و درختان نامناسبی جایگزین شده‌اند. اگر هنوز تعدادی از درختان کهن وجود نداشتند، کاخ سبز به طور کامل از بین رفته بود.

نیازی تأکید کرد: موج انفجار به بناهای این مجموعه تا فاصله هزار و ۲۰۰ متری آسیب رسانده و جنگ متأسفانه بخشی از هنر معاصر ایران را نابود کرده است.

وی با یادآوری تجربه خود در زلزله بم گفت: در بحران بم متوجه شدم که محیط زیست چقدر در حفظ معماری نقش حیاتی دارد، اما دستکاری انسان در منابع طبیعی مانند قطع درختان، آسیب به آثار تاریخی را تشدید می‌کند.

اصابت ۲۱ موشک سنگرشکن به حریم کاخ

مدیر موزه هنرهای زیبا با بیان اینکه علیرغم نصب سپر آبی در کل محوطه سعدآباد، دشمن ۲۱ موشک سنگرشکن به حریم کاخ شلیک کرده است، تصریح کرد: نزدیک‌ترین اصابت در فاصله ۴۰ تا ۵۰ متری بناها بوده است. همچنین دوربین‌های مداربسته در مرحله مرمت به ما کمک خواهند کرد.

در این بازدید، خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان از «موزه ظروف»، «کاخ سبز» و «موزه برادران امیدوار» بازدید کرده و آسیب‌های وارده به بناها و آثار تاریخی را مستندسازی و ثبت کردند.