به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور، نظر هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی درباره نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ث) ماده (۱۴) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها را به استناد بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، تنفیذ و برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این نظر، مطابق مفاد بند (ث) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، اعطای مشوق مالیاتی و اعمال نرخ صفر، وابسته به الزامی بودن یا نبودن عدم امکان تقسیم سود نیست و محدودیتی از این بابت وجود ندارد.
در نتیجه، آن بخش از سود تقسیمنشده سال مالی قبل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس که در چارچوب این ماده قانونی به حساب سرمایه منتقل میشود، مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهد بود.
همچنین با توجه به ماده (۲۳۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر مقررات مرتبط، اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به افزایش سرمایه از محل سایر حسابها از جمله حساب اندوختهها فاقد مجوز قانونی بوده و امکانپذیر نیست.
نظر شما