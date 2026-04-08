به گزارش خبرنگار مهر،حشمت الله عسگری، با حضور در شهرک صنعتی شمس‌آباد، از ۵۵ واحد تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی صهیونیستی ـ آمریکایی علیه ایران بازدید کرد و از تداوم پیگیری‌ها برای رفع مشکلات، جبران خسارات و بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید خبر داد.

عسگری، در بازدید از ۵۵ واحد تولیدی آسیب‌دیده در شهرک صنعتی شمس‌آباد، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مسائل این واحدها تاکید کرد و گفت: حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و فراهم‌کردن شرایط بازگشت هرچه سریع‌تر آنها به مدار تولید، از اولویت‌های جدی مدیریت استان است.

وی با اشاره به بررسی میدانی وضعیت واحدهای خسارت‌دیده افزود: در این بازدید، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان علاوه بر مواردی که در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شده است از نزدیک احصا شد و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، روند رسیدگی به خسارات، تامین زیرساخت‌ها و رفع موانع پیش‌روی این واحدها با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون اقتصادی استاندار تهران با تاکید بر اهمیت حفظ ظرفیت تولید و صیانت از اشتغال اظهار کرد: نظر به تحقق شعار سال مبنی بر رفع موانع، واحدهای تولیدی آسیب‌دیده نباید در مسیر ادامه فعالیت، با مشکلات مضاعف مواجه شوند و بر همین اساس، موضوعات مرتبط با تامین خدمات، پشتیبانی‌های لازم و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی در دستور کار قرار دارد.

عسگری همچنین تصریح کرد: رویکرد استان، صرفا محدود به برآورد خسارت نیست، بلکه بازگرداندن آرامش به فضای تولید، کمک به احیای واحدهای آسیب‌دیده و تسهیل شرایط فعالیت برای صاحبان واحدهای صنعتی و صنفی با جدیت دنبال می‌شود.

معاوت هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران خاطرنشان کرد: با تدابیر استاندار محترم تهران در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هستیم و پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه و رفع مشکلات واحدهای آسیب‌دیده ادامه خواهد یافت.