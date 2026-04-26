مؤسسات قرآنی فارس روی میز حمایت و تحول

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک دبیرخانه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس با اتحادیه مؤسسات قرآنی این استان با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در محل این اداره‌کل برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی مرتبط با رفع مشکلات مؤسسات قرآنی، ارتقای فعالیت‌های قرآنی و تقویت جایگاه این مؤسسات در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این جلسه، حاضران بر ضرورت برگزاری انتخابات اتحادیه مؤسسات قرآنی، بررسی وضعیت موجود و مشکلات مؤسسات، نیاز به حمایت‌های مالی و توجه به چالش‌های صدور مجوز و کمبود نیروی انسانی تأکید کردند.

همچنین نقش مؤسسات قرآنی در فرآیند تمدن‌سازی اسلامی و استفاده از ظرفیت هنر در انتقال مفاهیم قرآنی از دیگر محورهای بحث این نشست بود.

تکمیل سامانه «اطلس قرآنی»، تدوین برنامه تعالی‌سازی مؤسسات، تخصیص میز برای نماینده اتحادیه در دبیرخانه شورای قرآن، برنامه‌ریزی و حمایت از مؤسسات، برگزاری جلسات فصلی و دوره‌های آموزشی ویژه مدیران مؤسسات قرآنی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه مطرح شد.

این نشست با هدف رفع موانع موجود، ارتقای سطح تعاملات و توسعه فعالیت‌ها در مؤسسات و اتحادیه قرآنی استان فارس برگزار شد تا زمینه برای پیشرفت بیش‌تر فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی فراهم شود.