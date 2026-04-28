۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۰

ولدان: دهه کرامت امسال امتداد مقاومت و فتح الهی است

شیراز-مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه دهه کرامت امسال امتداد بعثت، کرامت، مقاومت، نصرت و فتح الهی است، گفت: تبیین اسلام ناب با محوریت توسعه مخاطب، تربیت کنشگران فرهنگی یک الزام است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان، صبح سه‌شنبه در نشست شورای نهادهای حوزوی استان فارس، دهه کرامت امسال را امتداد دهنده بعثت، کرامت، مقاومت، نصرت و فتحی الهی دانست.

وی راهبرد کلیدی سازمان تبلیغات را تبیین اسلام ناب برشمرد و در این راستا به سه اولویت توسعه مخاطب، تبدیل مخاطبان به کنشگران فرهنگی و تبیینی و تعمیق باورهای دینی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در هشت ماه گذشته و همچنین در دوران ۵۸ روزه جنگ، بیان کرد: روایت الهی از این نبرد مقدس مبنای اصلی فعالیت‌ها قرار گرفته است، در همین راستا تبیین باید با بیان رسا و استدلال قرآنی همراه باشد. برای تحقق این اهداف، شبکه «ربیون فارس» با حضور فعالان فرهنگی از بسیج، روحانیون، مبلغین و اساتید دانشگاه فعال شده است. در قرارگاه «بلاغ مبین»، سخنرانان حماسی و تبیینی به سراسر استان اعزام شده و فعالیت‌های گسترده‌ای در بستر مجازی صورت می‌گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: فارس در پویش «جان فدا» جزو استان‌های برتر کشور در جذب مخاطب و ثبت‌نام بوده است. با توجه به حضور قابل توجه مردم در این پویش، لزوم هدفمندسازی و هوشمندسازی تعامل با این جمعیت مورد تأکید است.

