خدمت صادقانه به مردم اولویت مدیریت شهری شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاجری عصر یکشنبه در نطق صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: شوراهای اسلامی نماد مردمسالاری دینی هستند و نقش مهمی در تعالی مدیریت شهری ایفا کردهاند.
وی با اشاره به برگزاری نشست مجمع ادوار شوراها در شیراز، این اجتماع را فرصتی برای بهرهگیری از تجربیات اعضای دورههای مختلف شورا دانست و افزود: وحدت و همبستگی مردم ایران حول محور ولایت فقیه، رمز پایداری کشور در برابر توطئهها و تحریمهاست.
هاجری همچنین از تلاش شهرداری شیراز در بازسازی منازل آسیبدیده طی ایام جنگ رمضان و استفاده از گروههای جهادی در اجرای پروژهها قدردانی کرد و خواستار تسریع در روند بازسازی و تقویت تعامل با مردم محلات شد.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به فعالیت روزنامههای محلی در شیراز، حمایت از رسانههای فعال شهری را ضروری دانست و از شهردار خواست انتشار نشریه «شهرراز» مجدداً در دستور کار قرار گیرد تا ارتباط میان مردم و مدیریت شهری تقویت شود.
وی در ادامه بر اجرای کامل طرح محلات مسجدمحور تأکید کرد و گفت: این طرح نماد قدردانی عملی از مشارکت مردم در حماسههای اجتماعی و شهری است.
وی در پایان با تقدیر از عملکرد شهرداری در پروژههای عمرانی، آتشنشانی و خدمات شهری، خواستار حمایت ویژه از کارکنان جهادی و خدمتگزار شد و گفت: اولویت ما عملگرایی و خدمت به مردم است، نه مسائل سیاسی و جناحی.
