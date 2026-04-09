۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱

آیت الله دژکام:راه پیروزی ملت ایران ،توکل، صبر و اطاعت از ولایت است

شیراز-نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت گفت:حزب‌اللهی واقعی درهیچ شرایطی از رهبری جلوتر یا عقب‌تر حرکت نمی‌کند و راه پیروزی ملت ایران ،توکل، صبر و اطاعت از ولایت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در مراسم اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی که در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: شهدا زنده‌اند و همچنان ناظر بر اعمال ما هستند و مسیر حق را به ما نشان می‌دهند.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و ضرورت شناخت وظیفه در این برهه تاریخی گفت: مهم‌ترین پرسش امروز جامعه، تشخیص وظیفه عملی در میدان مقابله با دشمن است و پاسخ به این پرسش، سرنوشت دنیا و آخرت انسان را رقم می‌زند.

امام‌جمعه شیراز با استناد به آیات قرآن کریم، «توکل به خدا» را نخستین رکن پیروزی دانست و افزود: اگر باور ما از توحید دچار خدشه شود و امید به غیر خدا داشته باشیم، از نصرت الهی محروم خواهیم شد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، توکل به خدا و توسل به اهل‌بیت (ع) اکسیر پیروزی است و ملت ایران باید این اصل را در همه عرصه‌ها حفظ کند.

لازمه رسیدن به نصرت الهی با صبر و استقامت

آیت‌الله دژکام «صبر و استقامت» را دومین عامل پیروزی برشمرد و گفت: صبر در طاعت، ایستادگی در مسیر حق و تحمل سختی‌ها، لازمه رسیدن به نصرت الهی است و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به این روحیه نیاز دارد.

وی با تأکید بر اهمیت تبعیت از ولایت افزود: ملاک حق در نظام اسلامی، نظر ولی‌امر است و هرگونه جلو زدن یا عقب ماندن از رهبری، انحراف از مسیر انقلاب محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس تصریح کرد: حزب‌اللهی واقعی کسی است که دقیقاً در چارچوب فرامین ولایت حرکت کند، نه جلوتر و نه عقب‌تر؛ چراکه اطاعت از ولی‌فقیه، اطاعت از فرمان الهی است.

وی در ادامه با اشاره به مفهوم جهاد در اسلام گفت: جهاد تا زمانی ادامه دارد که اهداف تعیین‌شده محقق شود و تشخیص زمان و چگونگی آن، بر عهده ولی‌امر مسلمین است.

جبهه مقاومت یک حقیقت واحد است

آیت‌الله دژکام همچنین با تأکید بر لزوم مقابله با فتنه‌ها افزود: امروز جبهه مقاومت یک حقیقت واحد است و حمایت از آن، وظیفه‌ای همگانی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آرمان‌های مهدوی گفت: ملت ایران باید خود را برای نقش‌آفرینی در تحقق وعده‌های الهی و زمینه‌سازی ظهور آماده کند و در این مسیر، بر ایمان، بصیرت و وحدت خود بیفزاید.

کد مطلب 6796690

