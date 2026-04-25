فارس در مسیر تقویت نهضت تدبر در قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه جلسهای با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس و حجتالاسلام و المسلمین جواد نیری، مسئول پژوهشگاه محراب اندیشه و دارالقرآن صاحب الامر، در اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس برگزار شد.
هدف از این نشست، هماندیشی و تبادل نظر پیرامون مسایل کلیدی توسعه و تقویت نهضت تدبر در قرآن کریم در سطح استان فارس بود.
در این جلسه حجتالاسلام ولدان به تشریح سه لایه اساسی مورد نیاز برای پیشبرد این نهضت پرداخت.
وی نخست بر ضرورت تدوین محتوای علمی و پژوهشی بر اساس سیاستهای شورای گسترش فعالیتهای قرآنی مرکز، به شیوهای کاربردی و علمی تأکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: تربیت مربیان کارآمد بود که بتوانند گفتمان تدبری قرآن را در میان مخاطبان استانی ترویج داده و نیازهای شهرستانها را نیز پوشش دهند.
وی تصریح کرد:در نهایت، لایه سوم بر اهمیت ایجاد حساسیت و انگیزه در مخاطبان و مربیان از طریق فعالیتهای جذاب و شوقآفرین برای فراگیری آموزشهای تدبری تأکید داشت.
در ادامه، حجتالاسلام نیری، مسئول پژوهشگاه محراب اندیشه و دارالقرآن صاحب الامر امکانات موجود در پژوهشگاه محراب اندیشه برای تدوین محتوای مورد نیاز با استناد به متون آیتالله العظمی الهیزاده را برشمرد و شیوههای مختلف برگزاری دورههای آموزشی تدبری را مورد بررسی قرار داد.
وی همچنین اشاره کرد که این مجموعه آمادگی برگزاری دوره تربیت مربی برای گروههای ۱۰ تا ۱۵ نفره را داراست.
لازم به ذکر است؛ در جمعبندی این نشست، مقرر گردید تا بر اساس محتواهای تدوین شده، افراد واجد شرایط از میان داوطلبان انتخاب شده و توسط حجت الاسلام نیری، دورههای تربیت مربی با محوریت تدبر موضوعی برگزار شود. همچنین، هماهنگی لازم برای تأمین منابع مالی برگزاری دورهها، اعم از تدوین محتوا و اجرای کارگاههای آموزشی، با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای مربوطه صورت خواهد گرفت.
محتوای تهیه شده، شامل کارگاههای آموزشی اولیه برای جذب متقاضیان و دورههای تربیت مربی، به اداره کل ارسال میشود تا پس از بررسی در مرکز، مجوز برگزاری دورهها اخذ گردد.
