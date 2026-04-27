۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

گسترش رویکرد قرآنی در حوزه آموزش دانشگاه شیراز دنبال شود

شیراز-مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تاکید بر گسترش رویکرد قرآنی در حوزه آموزش دانشگاه شیراز گفت: نگاه توحیدی و قرآنی در آموزش، پژوهش و فضای علمی دانشگاه شیراز باید بیش از گذشته جاری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد باقر ولدان عصر دوشنبه در کارگروه ارتقای سطح پژوهش و آموزش عالی در حوزه قرآن کریم دانشگاه شیراز گفت: خداوند ما را در عصری قرار داده است که بتوانیم آیات قرآن را با چشم ببینیم و تقابل بزرگ حق و باطل را در عرصه‌های مختلف مشاهده کنیم.

وی افزود: امروز باید بتوانیم با زبان مشترک نسل حاضر سخن بگوییم؛ چراکه قرآن زبان فطرت است و قابلیت آن را دارد که همه بشریت را مخاطب قرار دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: توجه به قرآن می‌تواند راه رسیدن به صلح، صفا و آرامش در جهان باشد؛ چون قرآن نسخه‌ای است که خالق جهان برای هدایت انسان تدوین کرده است.

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و علمی فارس و شیراز گفت: این منطقه در طول تاریخ، دارالعلم و یکی از کانون‌های مهم علوم قرآنی بوده و پیشینه‌هایی از جمله تمرکز بر تفسیر، ادبیات قرآنی و فعالیت‌های مرتبط با قرآن در آن دیده می‌شود.

وی از جایگاه شیراز به عنوان قطب قرآنی کشور و نیز پایتخت حفظ قرآن یاد کرد و بر ضرورت احصای این میراث و تبدیل آن به برنامه‌های تخصصی تأکید نمود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین از دانشگاه شیراز به عنوان پیشران این مسیر نام برد و گفت: می‌توان وجه علمی شیراز را با نگاه به قرآن تقویت کرد؛ دیدگاهی که قرآن را نه فقط برای ثواب و قداست، بلکه به عنوان شیوه‌نامه زندگی و راهنمای زیستن سعادتمندانه می‌بیند؛ این نگاه می‌تواند پیوندی میان آیات قرآن و نیازهای جامعه و صنعت ایجاد کند.

حجت‌الاسلام ولدان، کمیسیون و کارگروه تخصصی معرفی‌شده را فرصتی تاریخی دانست و گفت: اگر قرآن تنها در حد نمادها و فعالیت‌های روتین دیده شود، بخش مهمی از ظرفیت آن مغفول می‌ماند؛ اما با نگاه علمی و عملی، می‌توان جاذبه‌ها و توان واقعی قرآن را در عرصه‌های مختلف نشان داد.

تأکید بر نقش قرآن در تحول علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، اسلامی‌سازی دانشگاه را نه در ایجاد محدودیت‌های ظاهری، بلکه در تقویت نگاه توحیدی و قرآنی در آموزش و پژوهش دانست و بر لزوم گسترش همکاری دانشگاه و نهادهای فرهنگی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: تمرکز اسلامی‌سازی دانشگاه باید بر تغییر نگرش دانشجویان باشد؛ نگاهی که پدیده‌های علمی را تنها «بود و شد» نمی‌بیند، بلکه به خالق و مبدأ هستی توجه می‌کند. این نگاه توحیدی می‌تواند در همه عرصه‌ها از فرهنگ و اقتصاد تا سیاست و امنیت حضور داشته باشد و قرآن باید در تمامی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها جریان یابد.

به گفته حجت‌الاسلام ولدان، کارگروه پژوهش و آموزش عالی قرآنی می‌تواند پایه این تحول باشد و دانشگاه شیراز به دلیل ظرفیت علمی خود باید خاستگاه این رویکرد شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ایجاد این نگاه را عامل مهمی در واکسیناسیون اعتقادی جامعه دانست و تأکید کرد: پیشگیری فکری و بینشی بسیار کم‌هزینه‌تر از درمان آسیب‌هاست.

حجت‌الاسلام ولدان همچنین با اشاره به نمونه‌های مشارکت اجتماعی دانشجویان در سال‌های گذشته گفت که بازگشت فضای فعال دانشجویی امکان‌پذیر است و قرآن می‌تواند به عنوان محور مشترک میان تشکل‌ها عمل کند.

وی خواستار تقویت همکاری دانشگاه شیراز و اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس شد و افزود: اختصاص فضایی مشخص در دانشگاه برای کارگروه آموزش و پژوهش عالی قرآن می‌تواند ظرفیت‌های دانشجویان و حوزه‌های علمیه را یکپارچه کرده و به تولید آثار علمی از جمله پایان‌نامه‌ها، دانشنامه‌ها و اطلس‌های قرآنی کمک کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان ابراز امیدواری کرد که در دوره مدیریت فعلی دانشگاه شیراز، قدمی ماندگار در حوزه فعالیت‌های قرآنی استان برداشته شود.

