به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز با دعوت مردم به تقوای الهی، به تبیین ابعاد مختلف «فتح» در قرآن کریم پرداخت و اظهار داشت: پیروزی در منطق قرآن دارای مراتب مختلفی است که از «فتح مبین» آغاز و تا «فتح مطلق» ادامه مییابد.
وی با اشاره به تفسیر مفسران از «فتح مبین» افزود: بسیاری از علما، صلح حدیبیه را مصداق فتح مبین دانستهاند؛ فتحی که بدون جنگ و خونریزی، زمینهساز پیروزیهای بزرگتر شد و نشان داد که خداوند میتواند بدون شمشیر نیز پیروزی عطا کند.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه گاهی پیروزیها از مسیر وحدت ملتها حاصل میشود، گفت: اتحاد میان ملتها، از جمله پیوند عمیق میان ایران و عراق، نمونهای از فتوحات الهی است که بدون درگیری نظامی رقم میخورد.
شاهد جلوههایی از تحقق «فتح مبین» هستیم
آیت الله دژکام با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، این مقطع را نشانهای از تحقق «فتح مبین» دانست و تأکید کرد: امروز شاهد جلوههایی از پیروزی هستیم که با هدایت الهی و رهبری حکیمانه، در حال تثبیت است.
وی با بیان اینکه تصمیمگیری درباره جنگ و صلح در فقه امامیه بر عهده امام مسلمین است، تصریح کرد: همه باید در این امور تابع نظر ولیامر باشند و هرگونه حرکت خلاف این مسیر، خارج از چارچوب حزب اللهی است.
نماینده ولی فقیه در فارس ادامه داد: حضور مردم در صحنه و حمایت از نظام اسلامی، از واجبات امروز است و این حضور، جلوهای از مردمسالاری دینی است که در هیچ نقطهای از جهان مشابه آن دیده نمیشود.
نشانه قدرت واقعی ملت ایران مردم سالاری دینی است
آیت الله دژکام با اشاره به ثبت حضور گسترده مردم در حمایت از کشور، افزود: این میزان از همراهی و ایستادگی، نشانه قدرت واقعی ملت ایران و برتری الگوی مردم سالاری دینی نسبت به الگوهای غربی است.
امام جمعه شیراز در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به شعار سال و ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: در شرایط پس از جنگ، مسئولیت دولت سنگینتر خواهد شد و لازم است همه دستگاهها و مردم برای تحقق اهداف اقتصادی کشور همکاری کنند.
وی همچنین به طرح کاشت درخت به یاد شهدا اشاره کرد و افزود: این اقدام ارزشمند باید با جدیت دنبال شود و میتواند به عنوان نمادی از زنده نگه داشتن یاد شهدا در جامعه ماندگار شود.
احداث بوستانی به نام «قائد شهید» در شیراز
امام جمعه شیراز از برنامهریزی برای احداث بوستانی به نام «قائد شهید» در این شهر خبر داد و آن را گامی مهم در جهت تکریم مقام شهدا دانست.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)، بر برگزاری باشکوه مراسمهای عزاداری و حرکت هیئتهای مذهبی تأکید کرد و گفت: این حرکتهای مردمی علاوه بر آثار معنوی، نقش مهمی در ایجاد همبستگی و امنیت اجتماعی دارند.
نظر شما